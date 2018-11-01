DOĞA İYİLEŞTİRİR

Sevgili ebeveynler, özellikle büyük şehirlerde yaşayan miniklerin sağlıklı gelişimleri için doğada koşup, oynamaları şart!

Son günlerde çocukların semptomlarının artığını gözlüyoruz. Özellikle büyük şehirlerdekiler, uzun süre kapalı alanlarda bulunmak zorunda kaldığından daha fazla semptom gösteriyor. Hayatları, okul ve evde geçiyor. Birçoğunun bahçede oynama şansı olmuyor. Hem özgürce hareket edip, deşarj olamıyor hem de doğanın şifasından faydalanamıyor.

Bu durum, sadece küçükler için geçerli değil. Anne-babalar da aynı şekilde doğadan uzakta, stresli bir hayat sürüyor. Fırsat bulduklarında ailece gittikleri mekanlarsa alışveriş merkezleri oluyor.

Bu tür mekanlardaki ses ve ışıklandırma, minikleri rahatsız ediyor. Doğanın sakinleştirici etkisinden uzakta çocukluklarını doya doya yaşayamadan büyümek zorunda kalıyor. Okulların bahçesi çok küçük ve çoğu beton olduğu için özgürce hareket edemiyor. Okul ve evde sürekli sessiz olmaları için uyarılıyor. Durum böyle olunca, fazla enerjilerini dışarı atamıyor ve kendileri olamıyorlar. Bu kısıtlama içinde büyümeleri de miniklerin çeşitli semptomlara sahip olmasına neden oluyor. Onların özgürce hareket etmeye ve kendilerini gerçekleştirmeye ihtiyacı var.

SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİ YAPIYOR

Doğada zaman geçirmek, hem ebeveynleri hem de çocukları sakinleştirir ve iyileştirir. Doğanın şifasından yararlanmak için onların boş zamanına, doğayı katmak gerekir. Tatil planlarken, doğayla iç içe mekanların tercih edilmesi çok önemli. Hafta sonu etkinliklerde de alışveriş merkezleri yerine, parka gitmek kısa da olsa miniklerin sakinleşmesine destek olur. Özellikle yaz aylarında anne-babanın, programı izin verdikçe tatilini doğada, köy ve çiftlik ortamında geçirmek, çocukların ruhuna ve gelişimine iyi gelir.

Bize danışan anne-babalara, “Eğer gidecek bir köyünüz varsa, mutlaka yaz tatilini köyde geçirin” diye tavsiye ediyoruz. Bu öneriyi dikkate alan ailelerin çocukların gelişiminde ve ruh sağlığındaki olumlu gelişme tatil bitiminde fark ediliyor.

Özellikle çok stresli bir çalışma temposuna sahip anne-babaların, bu konuda daha fazla dikkat etmesi gerekir. Çünkü doğa, ruhumuzu ve bedenimizi iyileştiren doğal terapidir. Büyük şehirlerde yaşayan ebeveynler, bir süre sonra bu stresten dolayı çocuklarına daha tahammülsüz davranmaya başlar ve iletişimlerine zarar verirler. Bu stresin artmaması için anne-babaların da deşarj olması ve yenilenmesi gerekir. Doğada geçirilen her saniye, bireyi sakinleştirir ve kendi olmasına destek olur. Fırsat buldukça doğada kalmayı ihmal etmeyin.