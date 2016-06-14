Dondurma çikolatadan 6 kat daha fazla mutlu ediyor!

Sevgili Anne Babalar,

Yoğun bir eğitim döneminin sonuna yaklaştık. Uzun zamandır beklediğimiz güzel güneşli günler yüzünü gösterdi ve yaz geldi. Artık dinleme ve tatil zamanı… Tabi yazın vazgeçilmezlerinden dondurma zamanı da geldi. Her ne kadar dondurma 4 mevsim tüketilse de yazın sıcaklarında serinlememizi ve mutluluğumuzu artırmamızı sağladığı için dondurma yaz mevsimin olmazsa olmazlarından. Kimse yazın sıcaklarında bir dondurmaya hayır demez. Peki, neden biliyor musunuz?

Dondurma çikolataya göre mutluluğumuzu 6 kat daha fazla artırıyormuş. Evet, yanlış duymadınız 6 kat daha fazla. Şu ana kadar çikolatanın mutluluğu artırdığını biliyorduk. Ama dondurmanın daha fazla artırdığını ben de Algida tarafından yapılan bilimsel araştırma ile öğrendim.

Dondurma ve mutluluk arasındaki ilişkiyi inceleyen bu bilimsel çalışmanın nasıl yapıldığını çok merak ettim. Şimdi size bu araştırmanın bu sonuca nasıl ulaştığından bahsetmek istiyorum.

Araştırma, Algida tarafından 2005 yılında Londra Psikiyatri Enstitüsü’nde Dr. Joy Wilkinson liderliğinde gerçekleştirilmiş ve dondurma yemenin beynin keyif bölgelerini ne derece “uyardığı” nörolojik olarak incelenmiş.

Unilever ve Amsterdam Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Look Of Hapiness -Mutluluğun Görüntüsü adlı bu araştırmaya Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda ve Almanya’da 300’ün üzerinde katılımcı katılmış. Katılımcıların beyinleri, harici kullanılan görüntüleme cihazı (bir fMRI tarayıcı) ile taranarak 5 farklı gıdadan hangisinin daha çok mutluluk verdiğini anlamak için katılımcıların yüz ifadelerindeki değişiklik bir bilgisayar yazılım sistemi yardımıyla ölçülmüş. Araştırma sonucunda dondurmanın yüzde gülümseme yaratabildiği kanıtlanmış. En ilginç olanı ise araştırma sonucunda insanların çikolata yediklerinde mutluluklarının %12, dondurma yediklerinde ise %64 arttığı ortaya çıkmış.

Yani Algida’nın yaptığı bu araştırma, “dondurmanın” diğer gıda türleri ile karşılaştırıldığında insanları “en çok mutlu eden” gıda türü olduğunu göstermiş.

Artık mutluluğun sırrını da öğrenmiş olduk. Çocuklarınızı mutlu etmek için besleyici bir atıştırmalık alternatifi olarak dondurmayı tercih edebilirsiniz. Tabi mutluluk sadece çocuklarınızın değil, sizin de ihtiyacınız. Kendinizi de mutlu etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü mutlu anne babalar, mutlu çocuklar yetiştirir. Sizin mutluluğunuz çocuğunuza yansır. O yüzden kendinize iyi bakın ve mutlu yaşayın.

Çocuğunuzla birlikte ailecek mutlu olacağınız bir etkinlik türü olarak dondurma yeme saatlerinizin tadını çıkarın.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, Yazar

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.sevilyavuz.com

www.pedagogsevilyavuz.com