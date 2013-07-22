Duyusal bağ kurabilmek için babanın da bebeğe bakması gerekir!

Sevgili Anne Babalar,

Bebek sahibi olmaya karar veren anne babaların bebek için psikolojik olarak hazır olması ve sorumluluklarını bilmesi çok önemlidir. Diğer taraftan Türkiye’de kültürel olarak bebek bakımında babanın bir sorumluluğu yokmuş gibi yanlış bir algı yaygın. Oysa babaların bebekleriyle duygusal bağ kurabilmeleri için bebeklerine bakmaları şarttır.

Değişen kültürel yapıyla birlikte çalışan annelerin sayısı artsa da her evde mutlaka babalar çalışıyor. Yani annelerin yarısı çalışıyorsa babaların neredeyse tümü çalışıyor. Çalışan babalar da çocuğun bakım sorumluluğunun tümünü annelere bırakabiliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü çocukların anneleri kadar babalarıyla da duygusal bir bağ kurmaya ihtiyacı var. Ayrıca bebeğin bakım sorumluluğunu sadece annenin alması annenin psikolojisini de olumsuz etkileyebilir. Anne tüm gün bebekler ilgilenirken kendine zaman ayırmaz. Özellikle lohusalık döneminde annenin mutlaka babadan destek alması gerekir.

Babaların çocuklarıyla duygusal bağ kurmalarının yolu bebekleriyle iletişim içinde olmasıdır. Bu da bebeğin bakım rutinlerinde destek olmakla mümkündür. Yani bebeğin bezini değiştirme, banyosunu yaptırma, kucağında ninni söyleme, mamasını verme gibi rutinleri babanın da yapması gerekir. Bu rutinler yapılırken bebek kendisine bakan yetişkini zamanla tanır, sesini ve yüzünü diğer yetişkinlerden ayırt eder ve bu şekilde o yetişkinle duygusal bağ kurabilir.

Fakat bebek yeterince o yetişkinle zaman geçirmezse onu tanıma ve duygusal bağ kurma şansı olmaz. Bu nedenle babaların bebeklerine bakması ve anneye bebek bakımında destek olması şarttır. Ayrıcı babalar bebeğin bakımı yaparken annelerinde de dinlenme şansı olur. Çünkü annenin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Tüm gün bebeğe baktığında kendini ihmal eden annenin psikolojisi olumsuz etkilenebiliyor. Annenin bebeğin sağlıklı gelişimi için annenin psikolojik durumu çok önemlidir. Annelerin kendilerine bakmaları ve dinlenmeleri için yeterince zamanları olması gerekir. Bu durum özellikle lohusalık döneminde daha da önemlidir.

Kısaca bebeğin gelişiminde ve psikolojisinde babanın rolü anne kadar önemlidir. Bu nedenle babaların bebeklerine yeterince zaman ayırması, ilgilenmesi ve bakımlarına destek olmaları gerekir.

Bebeğinizle duygusal bağ kurmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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