Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz, anne babaların dünyaca ünlü, etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış Etkili Anne Baba Eğitimi (EAE) alarak çocuklarıyla çatışmalarını kabul ortamında çözebileceklerini ve iletişimlerini geliştirebileceklerini vurguladı.



Anne Baba olmanın diplomasını alın!



Dünyada her şeyin bir eğitimi ve diploması varken anne baba olmanın bir diploması yok. Oysa anne babalık hayattaki en zor iştir. Hepimiz anne babalarımızdan gördüklerimizle anne babalık yapmaya çalışıyoruz. Farkında olmadan iyi niyetle çocuğumuzun gelişimini olumsuz etkileyebiliyoruz. Çünkü doğuştan anne baba olma sanatı ve eğitimi ile doğmuyoruz. Etkili Anne Baba Eğitimi ile siz de diplomalı, bilinçli anne baba olabilirsiniz.



Mükemmel anne baba olmak zaten mümkün değildir ve gerçek dışıdır. Fakat Etkili Anne Baba eğitimi alarak çocuğunuzla etkili iletişim kurabilir ve sağlıklı nesiller yetiştirebilirsiniz. Kendinize ve çocuğunuza bu iyiliği yapın! Peki, Etkili Anne Baba Eğitimi nedir, siz ve çocuğunuza neler kazandıracak?

“Sağlıklı Birey Sağlıklı Toplum” için Etkili Anne-Baba Eğitimi şart!

Anne-babalar uzmanın kapısını problemler büyük bir kartopu olup semptomlara dönüştüğünde çalarlar. Problemler semptom haline gelmeden önce sadece problemdir; yani henüz semptoma dönüşmemiştir. Uzman bu kartopunu tedavi süresince eritir. Fakat bir süre sonra başka konulardaki sorunlar birikerek tekrar bir kartopu oluşturur ve böylece anne-babalar her seferinde uzmanın kapısını çalmak zorunda kalır.



Üç kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olan psikolog Dr. Thomas Gordon tarafından 1962 yılında geliştirilmiş “Etkili Anne-Baba Eğitimi – E.A.E.”, problemleri semptom haline gelmeden önlemeyi, uzmana bağlı kalmadan etkili iletişim kurma ve çatışma yaşamadan sorunlarınızı çözme becerinizi geliştirir. Bu eğitim, çocuğunuzla, kendi anne-babanızla ve çevrenizdeki diğer insanlarla iletişiminizi değiştirecek bir iletişim becerisi kazandırma modelidir. Bu eğitim, uzmanlar tarafından alanında en iyi çalışma olarak kabul edilmektedir. Bu eğitimle aynı ismi taşıyan “Etkili Anne-Baba Eğitimi” kitabı, 4 milyondan fazla basılmış, 43 ülkede milyonlarca anne babaya ulaşmıştır.



Etkili Anne-Baba Eğitimi (Parent Effectiveness Training) sadece Uluslararası Gordon Eğitim Enstitüsü (Gordon Training Institude -GTI) tarafından akredite edilmiş olan eğitmenler tarafından, enstitünün eğitim standartlarına uygun olarak verilmektedir. Katılımcılar eğitim sonunda GTI onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanmaktadır.



Neden Etkili Anne-Baba Eğitimi alınmalı?

• Bu eğitim modeli, problemleri semptom haline gelmeden önlemeyi, uzmana bağlı kalmadan etkili iletişim kurma ve çatışma yaşamadan sorunları çözme becerileri geliştirilmesini sağlıyor. Bu eğitimi, yıllardır 12.000’i aşkın vaka görmüş Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı olarak hayata geçirilebilir ve etkili bir model olduğunu düşünüyorum. Dr. Thomas Gordon, bu modeli çok çeşitli psikoloji kuramlarının en önemli yönlerini harmanlayarak oluşturmuş.

• Bu eğitim modelinin en çok etkilendiğim yönü, biz gerek kalmadan anne-babaların bu eğitim sürecinde öğrendikleri becerilerle çocuklarıyla yaşadıkları basit problemleri kriz haline gelmeden, çözmeyi öğrenmelerini sağlamasıdır. Bu yönüyle etkili anne-baba eğitimi önleyici ruh sağlığı görevi görüyor. Bu eğitim, öğrenilen beceriler sayesinde anne- babaların çocuklarıyla olduğu gibi; kendi anne babalarıyla ve diğer kişilerle bir ömür boyu sağlıklı iletişim kurmasını da sağlayacak bir model oluşturuyor.

• Etkili -Baba Eğitiminin en önemli yönü; her aileye ve kültüre uygun etkili bir eğitim modeli olmasıdır.

• E.A.E. alınan bilgileri hayata geçirme imkanı sağlayan becerileri de kazandırır. Bu eğitim modelinin diğer önemli yönü ise becerilerin deneyimlenerek süreçte öğrenilmesidir. Anne-babalar eğitim süresince bir psikoterapi grubu içinde eğitim alırlar. Bu nedenle eğitim gurubunda katılımcı sayısı kısıtlıdır. Böylece konuları interaktif şekilde tartışıp, çeşitli yöntem ve canlandırmalarla yaşayarak öğrenir ve etkili iletişim kurma becerilerini kazanırlar.

Etkili Anne-Baba Eğitimi kitabı okunarak bu eğitim modelinin temel felsefesi öğrenilebilir. Öğrenilen bilgilerin beceriye dönüşmesi ve becerilerin uygulamaya geçmesi ise bu eğitim gruplarına aktif bir şekilde katılıp, çeşitli roller deneyimlemekle mümkün olmaktadır.

Bu eğitime katılan anne-babalar, edinilen yetkinlikleri hayatın her alanına entegre edebilir. Bu eğitimi alarak kişiler sadece çocuklarıyla iletişimini geliştirmez; eşiyle, arkadaşlarıyla ve tüm insanlarla da iletişim şekilleri olumlu yönde değişir.



Öğrenilen bu becerilerin bir uzman gözüyle çocuğa yansımaları şunlar olmaktadır:

• Ebeveyn çocuğuyla ve çevresindeki herkesle onları kırmadan karşılıklı saygı çerçevesinde sağlıklı iletişim kurmayı öğrenir ve çocuğuna sağlıklı model olur.

• Anne-baba, çocuğun sorunlarını kendi başına çözebilme becerisi geliştirmesine yardımcı olur ve böylece çocuğun öz güveni desteklenmiş olur.

• Ebeveyn, çocukla yaşanan kriz anlarını doğru yönetmeyi ve onunla kavga etmeden sorunları çözmeyi öğrenir.

• Bu becerilerle tüm aile üyeleri birbirine saygı duyarak ihtiyaçlarını ve duygularını çekinmeden ifade edebilir ve bu ihtiyaçların karşılanması sağlanır,

. Evde sözde değil, özde demokratik bir ortam oluşur. Cezalandırıcı veya ödüllendirici anne-baba rolünde olmak yerine, ebeveynler etkili anne-baba olmayı öğrenecekleri için çocuklarının gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkilememiş olurlar.



Bu eğitimi kimler alabilir?



“Sağlıklı birey sağlıklı toplum” için anne-baba olmaya hazırlanan ve anne baba olan herkesin, eğitimcilerin, hayatı kolaylaştırmak isteyen iş hayatındaki anne-babaların bu eğitimi almalarını öneriyoruz. Dönemsel olarak açılan etkili anne baba eğitim sınıflarına katılmak ve daha fazla bilgi almak için www.pedagogsevilyavuz.comwww.etkiliannebabaegitimi.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Akademisyen, Oyun Terapisti

Sevil Yavuz Akademi

www.pedagogsevilyavuz.com