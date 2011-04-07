Evdeki ihmaller çocukların canını alıyor!

Evdeki ihmaller çocukların canı alıyor!

Anne baba ihmali bir çocuğun daha canını aldı. Tabancayla oynarken ikizini öldüren çocukla ilgili haberi duyunca çok üzüldüm. İlk aklıma kardeşini kazayla öldüren çocuğun psikolojisi ve anne babasının durumuydu. Anne baba yaptıkları ihmalden dolaylı çocuklarının dolaylı katili oldu. Çocuk ise oyun oynamak isterken bu yaşta kardeşinin katili oldu ve bu suçluluk duygusunu ömür boyu içinde taşıyacak. Bu çocuk ilerde ne yaptığının farkına varınca bu suçluluk duygusundan dolayı kuşkusuz çeşitli psikolojik problemler yaşacaktır.

Bu çocuğun anne babası evde tabanca bulundurmanın ve bunu ortada bırakma ihmalinin bedelini çocuklarını kaybederek çok ağır şekilde ödediler. Buna benzer anne babaların ihmallerinden kaynaklanan ev kazaları çok sık yaşanmaktadır. İhmal, çocuk istismarlarından biridir. Anne babalar kazalara açık olan çocuklarının güvenliğini sağlamakla sorumludurlar. Özellikle küçük çocuklar meraklıdır ve her şeyi keşfetmek, denemek isterler. Bu deneyim sonucunda başlarına ne geleceğini bilmezler. Anne babalar evdeki tehlikelerden çocuklarını korumalıdırlar. Çocukların yaralanması ve ölümüne sebep olabilecek evdeki tehlikeler şu şekilde sıralanabilir;

-Balkon ve pencerelerin açık unutulması: Çocuk bir sandalye yardımıyla pencere tırmanıp, sarkabilir ve bunun sonucunda yüksekten düşebilir.

-Soba, şömine ve elektrikli ısıtıcılar: Çocuklar ellerini yakabilir. Saboların üzerinde kaynayan su varsa çocukların üzerine düşürebilir.

-Elektrikli ev aletleri: Çocuğun nasıl kullanacağını bilmediği ve nasıl çalıştığını keşfetmeye çalışırken zarar göreceği ütü gibi her türlü elektrikli ev aletleri çocuklar için tehlikelidir.

-Mutfak aletleri: Çatal ve bıçak gibi keskin ve sivri aletler de çocuklar için tehlikelidir.

-Merdivenler: Çocuklar kaygan merdivenden düşebilir.

-Mobilyaların sivri uçları: Birçok modern mobilyaların uçları çocuklar için tehlikeli olabiliyor. Cam sehpalar ve mobilyaların sivri kısımları çocuklar için tehlikelidir.

-Evdeki tabacalar: En tehlikelisi çocukların ulaşabileceği yerde tabancanın bırakılmasıdır. Silah ve tabanca kazaları birçok kez basına yansıdı. Çocuklar babalarını model alıyorlar. Babaları ise silah ve tabancaları gücün sembolü olarak gördüğü için evlerinde bulunduruyor ve çocukların yanında tabancalarıyla oynuyorlar. Çocuklar bu güce sahip olmak için babalarını taklit ederek tabanca ve silahla oynamak istiyorlar. Fakat silahın masum bir oyuncak olmadığını, canlarından olarak öğreniyorlar. Silah çocuk oyuncağı değildir. Silah ve tabancalarla şaka yapılmaz.

Anne babalar ruhsatlı tabanca ve silahlarını çocukların bulabileceği, görebileceği, ulaşabileceği yere koymamalıdırlar. Çocukların yanında tabanca ve silahlar temizlenmemeli ve sürekli ortaya çıkarılmamalıdır. Eğer çocuk buna özenirse eninde sonunda tabancayı bulur ve oynar. Nasıl kullanacağını bilmediği içinde kazalara neden olacaktır.

Sevgili anne babalar lütfen bu tehlikeli aleti çocuklarınızın dünyasından uzak tutun. Çocuklarınızın korunmasız ve tehlikelere açık olduğunu unutmayın. Dolaylı yoldan, yaptığınız ihmal ile çocuğunuzun katili olmayın. Çocuğunuzun tehlikelerden koruyacak önlemler alın. Evinizdeki silah veya tabancalarınızı özellikle erkek çocuklardan uzak tutun.

Çocuğunuzu evdeki tehlikelerden korumanız dileğiyle,

Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com