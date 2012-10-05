Evlat edinme: Büyüten mi, doğuran mı gerçek annedir?

Sevgili Anne Babalar,

Masum bebeklerimizi camilerin tuvaletlerine, çöp kutularına bırakan annelerin gerekçeleri ne olursa olsun bu davranışı kınıyorum. Çok çeşitli nedenlerden dolayı bebeğine bakamayacak annelerin bebeklerini tuvalet ve çöp kutularına atmak yerine çocuk esirgeme kurumlarına bırakmaları gerekir. Özellikle dondurucu kış soğuklarında bebeklerini çöp kutularına atarak ölüme terk eden anneleri veya diğer yetişkinleri kınıyorum. Bazen evlilik dışı ilişki sonucu doğan bebekleri babaları annenin rızası olmadan anneden koparıp çöpe atıyor. "Çöpe atmak" kelimesi ile masum bir bebek kelimesi birbirine yakışmıyor. Bebeklerimizin yeri sıcak bir aile ortamıdır, çöp kutuları değil.

Bu nedenle bebeğinize bakamayacak durumdaysanız insanlığınıza yakışır şekilde bebeğinizi devlete teslim edin.Çeşitli nedenlerden dolayı bebeğinizden vazgeçtiniz ve bebeğiniz çocuk esirgeme kurumunda evlatlık verilerek mutlu bir aile ortamına kavuştu diyelim. Bu bebeğiniz için büyük bir şanstır. Bebeğinizin temel bakım ihtiyaçları ve en önemlisi sevgi ihtiyacı evlat edinen anne tarafından karşılanır. Bebek özlemi çeken bir aile bebeğin gelişiyle bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşar.

Diğer taraftan yıllar sonra bebeğiniz sevgi dolu mutlu bir ailede büyürken karar değiştirip ben bebeğimi tekrar alacağım demeniz öncelikle bebeğinizin dünyasını alt üst edecektir. Bu nedenle bebeğinizi kuruma bırakma kararınızı iyi düşünerek verin. İlerde vazgeçecekseniz bu durum hem evlat edinen ailenin, hem de çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkiler.

Biyolojik anne bebeğini istemiyorsa, ondan vazgeçmiş ise evlat edinen anne bütün sevgisi ile onu büyüttüğü ve emek verdiği için gerçek annesi emek veren, yanında olan, sevgisini verendir.

Diyelim ki bebek biyolojik anneden zorla koparıldı ve evlatlık verildi. Bu durumda bile gerçek annesi çocuğunun psikolojisini düşünüp büyüten anneden koparıp almaya çalışmamalıdır. Bu konuların birçok boyutu olduğu için çok genel sözler söylemek doğru olmaz.Yine de şartlar ne olursa olsun bebek büyüdüğünde kendisini büyüten anneyi gerçek annesi olarak bilir ve aralarında oluşan bu sevgi bağını kimse yıkamaz.

Bu nedenle bebeği büyüten anneler çocuklarının birgün bu gerçeği öğrenirse beni bırakır diye korkmasına gerek yoktur.Doğru zaman geldiğinde bu gerçek çocuğa evlatlık edinen anne ve babası tarafından söylenmeli ve başkalarından duyarak aralarında oluşan güveni yıkacak bir durum ortadan kalkmalıdır.

Siz de bu konudaki düşünlerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Sizce büyüten mi, doğuran mı gerçek annedir?

Kimsesiz bebeklerin sıcak bir aile ortamında büyümesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

Facebook Fun Page

https://www.facebook.com/pages/Uzm-Pedagog-Psk-Dan-Sevil-YAVUZ-Parenting-Skills-Counseling-Center/154398464620759?ref=hl