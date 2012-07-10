Evliliğinizi çocuğunuzla ilgili tartışmalar bitirmesin!

Sevgili Anne Babalar,

Eşinizle birlikte çocuğunuzu sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyütmek için elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Çocuğunuzun psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için çocuğunuza en doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Diğer taraftan çocuğunuza yaklaşmanın “en doğru yolu” konusunda eşinizle fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz.

Çocuklarla ilgili konularda eşler çok sık tartışma yaşarlar. Örneğin eşlerden biri “çocuğun her dediği yapılmalı” derken, diğeri “çocuğa biraz daha sert yaklaşmak gerektiğini” düşünüyor olabilir. Yani çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusundaki fikir ayrılıklarınız eşinizle tartışma yaşamanıza ve ilişkinize zarar vermeye başlayabilir. Eşinizle çocuğunuzla ilgili tartışmalarınızın sayısı özellikle çocuğunuz 2 ile 6 yaş arasında giderek artar. Çünkü bu dönemde çocuklarda inatlaşma ve güç savaşı çok yaşanır.

İnatlaşma ve disiplin problemi olan çocuklar anne babalarının baş başa kalmasına, kendilerine özel bir program yapmasına izin vermezler. Anne babalarının dinlenmeden sürekli olarak onlarla ilgilenmesini isterler. Çünkü anne babalar çocuğa nasıl sınır koyacağını bilemediği için çocuk bencil bir şekilde anne babanın tüm zamanını isterler. Anne babaların ancak çocukları uyuduğunda soluk alma şansları olur. Uyku probleminden dolayı geç uyuyan çocuklarının anne babalarının ise kendilerine ayıracak hiç zamanları kalmaz.

Bu durumda sadece eşinizle çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusunda tartışma yaşamakla kalmaz, çocuğunuzdan dolayı birbirinize zaman ayıramaz hale gelebilirsiniz. Aranızdaki duygusal bağ zarar görmeye ve yavaş yavaş aranızda duvarlar örülmeye başlar. Bazen bu durum öyle bir ciddi boyut alır ki anne babanın boşanmasına bile neden olabilir.

Çocuğunuzun hayatınızın çok özel bir parçası olduğunun farkında olmalı ve çocuğunuzun hayatınızı tamamen elinizden almasına izin vermemelisiniz. Çocuğunuza sınır koymadan, tüm zamanınızı ona ayırmanız ne çocuğunuzun psikolojisi, ne de eşiniz ve sizin psikolojiniz iyi bir yaklaşımdır. Aksine eşinizle evlilik hayatınızı mutlu bir şekilde devam ettirmeniz çocuğunuzun psikolojisi için çok önemlidir. Bunu başarabilmek için çocuğunuzun evliliğinizi bitirme noktasına gelmeden anne baba becerilerinizi artırın, çocuğunuza nasıl yaklaşacağınızı uzman bir pedagogdan destek alarak öğrenin. Böylece hem çocuğunuz, hem de eşinizle siz daha mutlu olursunuz. Böylece mutlu ve huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocuğunuz sağlıklı bir birey olarak yetişir.

Çocuğunuzla olan sorunların evliliğinizi yıpratmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com