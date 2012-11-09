Hastalık ve Çocuk Psikolojisi: Doktorlar çocukların yanında hastalıkları hakkında konuşmamalıdır!

Hastalık ve Çocuk Psikoloji: Doktorlar çocukların yanında hastalıkları hakkında konuşmamalıdır!

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarınız sağlık problemi yaşadığında tanı ve tedavi için doktora başvurursunuz. Doktorlar çocuğun rahatsızlığını anlamak için gerekli değerlendirmeyi yapar ve bir tanı koyarlar. Genelde bu görüşmelerde çocuklarda sizinle birlikte doktorun odasında yer alır ve doktorun tüm dediklerini dinlerler. Diğer taraftan şüphe edilen veya tanı konulan hastalık hakkında çocuğun yanında bilgi vermek çocuğun ruh sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Özellikle kaygılı ve duygusal olan çocukların yanında sağlık problemlerinin konuşulması kaygılarını daha da arttırabilir.

Parenting Skills & Counseling Center'a gelen çocukların bir kaçında doktorların çocuğun yanında hastalığı ayrıntılı anlatması nedeniyle kaygılarının arttırdığını ve bu nedenle psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunu gözledik.

Tabii ki her çocuk sağlık probleminin yanında konuşulmasından aynı şekilde etkilenmeyebilir. Fakat çok kaygılı ve duygusal olan çocuklar hastalıklarının semptomlarını psikolojik olarak arttırabiliyor veya iyileşseler de hala kendilerini hasta gibi hissedebiliyorlar. Yani psikolojik olarak hastalığı devam ettirebiliyorlar. Bu çocuklarda çok sık yaşanan bir durum.

Özellikle duygusal çocuklar genellikle anne babalarının ilgisine sahip olmak için hastalığı kullanırlar. Daha fazla ilgi görmek için iyileşmiş olasalar da hasta gibi hissederler. Herhangi bir fizyolojik neden yokken bile baş ağrısı, karın ağrısı çekmek yine psikolojik nedenli olabiliyor.

Bu nedenle özellikle ciddi sağlık problemlerinde doktorların aileyi bilgilendirirken çocuğu odaya almaması, görüşmeyi çocuktan ayrı gerçekleştirmesi psikolojik olarak daha doğru olacaktır.

Çocuk doktorları bu konuda biraz daha dikkatli davranabiliyor. Fakat diğer branştaki doktorlar çocukların yanında konulan tanıyı detaylı bir şekilde açıklayabiliyorlar. Burada doktorlar çok yoğun olduğu ve çocuk psikolojisi alanları olmadığı için anne babaların biraz daha bilinçli ve dikkatli olması gerekir. Çocuğun hastalığı ile ilgili doktordan bilgi alırken ebeveynlerden birinin doktor odasının dışında çocukla birlikte beklemesi gerekir.

Bu görüşmeden sonra anne babanın da doktorla görüştüğü bilgiyi çocukla paylaşmaması gerekir. Çocuğun hastalığı evde sürekli olarak konuşulmamalıdır. Tedavi sürecinde yapılacaklar yapılırken çocuğun bunun mantığını anlaması gerekmez. Eğer çocuk ayrıntıları bilirse kendini daha problemli, hastalıklı ve yetersiz hissedecektir. Çok basit rahatsızlıklarda bile bazen aileler çocuğun bu durumdan ne derece etkileneceğinin farkında olmadan çocuğun yanında her şeyi konuşabiliyorlar.

Bu nedenle çocuğun fizyolojik sağlığı ile ilgili konularda ebeveynler ve doktorlar hassas davranmalı ve çocuğun yanında hastalığını konuşmamalı ve gereksiz ayrıntılara girmemelidirler.

Çocuğunuzun hastalığını çocuğun yanında konuşmamanız dileğiyle,

Uzman Pedaog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Milliyet.com.tr Yazarı

Parenting Skills & Counseling Center

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