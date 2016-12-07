HAVA SOĞUKSA OYUN YASAK MI?

Sevgili anne-babalar, kış mevsimi geldi ve soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Her mevsimin ayrı bir güzelliği olsa da kış; hem sizler, hem de çocuklarınız için daha zor geçiyor.



Anne-babalar özellikle çocukların kışın hasta olması sorunuyla karşılaşıyor. Bundan dolayı birçoğu, onların dışarıda oyun oynamasına izin vermiyor. “Ya hasta olur da üşütürse” diye çocuklar, evlere ve kapalı alanlara kış boyu hapsediliyor.

Oysa miniklerin yaz-kış oyun oynamaya ihtiyacı var. Biz evde saatlerce oturabiliriz ama onlar yapamaz. Çünkü enerji ve bünyeleri bizimle aynı değildir. Sağlıklı gelişimleri için hareketli oyunlar oynamaya, fazla enerjilerini atmaya ve temiz hava almaya ihtiyaçları vardır.

Bir çocuğun, gerçekten hassas bir bünyesi olduğu için doktor tarafından dışarı çıkması kısıtlandıysa bu durumu anlayabilirim. Fakat hiçbir problemi yokken, sadece anne-babası hasta olmasından kaygılandığı için dışarıda oynamasına izin verilmiyorsa, bu yanlış bir yaklaşım olur.

Küçükken soğuğa alıştırın

Bu korumacılık öğretmenlerde de var. Özellikle anaokullarında öğrencilerin gün içinde dışarı çıkmalarına kesinlikle izin verilmiyor. Bu karar, bazen okul yönetiminden bazen de velilerden dolayı alınıyor. Velilerin çocuklarını bahçeye çıkarmaları konusunda ısrar etmelerini öneriyorum. Çünkü onları küçüklükten soğuğa alıştırırsak, daha dirençli olacaklardır.

Minikler hasta olacak diye kışın dışarıya göndermezseniz, daha hassas bir bünyeye sahip olur ve daha sık hasta olurlar. Bunun için çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun kış aylarında da her gün dışarı çıkmasına ve hava almasına izin verin.

Tek fark; kalın giyinmek

Bu konuda köy çocukları, şehirdekilerden daha şanslı. Çünkü onlar, kış aylarında da dışarıda birkaç saat oyun oynayıp, karın tadını çıkarıyorlar. Şehirdeki çocuklarsa çok güzel kar yağsa bile en fazla beş dakika açık havada oynayabiliyor. Evden servisle okula gidiyor, aynı şekilde dönüyor ve dışarıda vakit geçirme şansları olmuyor.

Kışın tek farkı, çocukların yaz aylarına göre daha kalın giyinmek zorunda olmalarıdır. Çok yoğun kar yağmıyorsa, miniklerin dışarıda her gün en az yarım saat zaman geçirmeleri gerekir. Eğer hava çok soğuk değilse, çocuklar 1-2 saat dışarıda zaman geçirebilirler.

Kardan adamın tam zamanı!

Çocuklarınızla birlikte siz de dışarı çıkıp oynayın. Bazı bölgelerde özellikle yerler karlıysa kardan adam yapıp, bu güzelliği paylaşmanın tam zamanı!

Unutmayın, çocukların bazıları karın ne olduğunu bile bilmiyor. Kar yağışına sahip Türkiye’de miniklerin birçoğu bu güzelliği korumacı yaklaştığımız için

yaşayamıyor.

Kendi çocukluğunuzu hatırlamanız ve evladınızı kış aylarında eve mahkum etmemeniz dileğiyle...