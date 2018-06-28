Hayvan sevgisi aşılanmalı

Son günlerde hayvanlara yapılan şiddet, hepimizi derinden yaraladı. Kendini savunamayan bu masum canlılara yapılan eziyet ve işkencenin, çocuklar tarafından gerçekleştirilmesi ise, anne-babaları çok kaygılandırdı. Bu konuda ebeveynleri bilinçlendirmek istiyorum.

Ciddi bir problem

Hayvanlara şiddet uygulamanın, çok çeşitli nedenleri olabilir. Bu durumun ruhsal bir bozukluğun belirtisi olduğu kesin. Çünkü hayvanlara işkence yapmak, basit bir kişilik problemi değil, son derece ciddi, zihinsel ve ruhsal sorunların işareti olabilir. Psikoloji ve kriminoloji (suç bilimi) adına yapılan çalışmalar, hayvanlara işkence eden çocukların, daha sonra insanlara şiddet uygulamaya başladıklarını gösteriyor.

ABD’de, FBI tarafından yapılan açıklamada, tecavüzcülerin ve katillerin en büyük ortak özelliğinin, düzenli olarak hayvanlara karşı şiddet uygulamış oldukları belirtiliyor. Aynı şekilde yapılan incelemeler, hapiste ciddi suçlardan yatanların (tecavüz, cinayet, yaralama gibi) çocukken evcil hayvanlar üzerinde şiddet uyguladığını gösteriyor.

Minikler model alıyor

Çocukların, hayvanlara işkence edecek derecede ruhsal probleme sahip olmasının, yani şiddet eğilimin altında, yetişme şartları yatar. Minikler aile içi şiddet ve savaş ortamında büyürse, şiddeti model alır.

YouTube’a dikkat

Günümüzde, özellikle çocukların internete erişiminin çok kolay olması tehlike yaratıyor. Onlar, bilgisayar oyunlarından, YouTube’da izledikleri videolardan, TV’deki dizilerden ve haber bültenlerinden sürekli şiddetin nasıl olduğunu görüyor.

Aileler, evlatlarına ne kadar şiddetin yanlış olduğunu anlatsa da, bu konuda eğitim verse de, onlar yaşadıklarının ve gözlemlediklerinin sonucu olarak, şiddete başvurabiliyor. Bu nedenle, anne-babaların, özellikle somut düşünce döneminde olan miniklerin, şiddet içeren video ve filmleri izlemesine engel olması gerekiyor. Aynı zamanda onlara, mutlu ve huzurlu aile ortamı sunması, şiddet içerikli videolarla dizileri izlemesine engel olması gerekiyor.

Şiddet varsa, destek şart!

Çocukları şiddetten uzak tutmak için, şiddet içeren video ve filmlerden uzak tutmanın yanında, onlara hayvan sevgisi de kazandırmak gerekir.

Bunun için de miniklerin hayvanlarla iletişim kurmasına fırsat vermeli ve doğayla iç içe tatiller tercih edilmelidir. Evin şartları izin veriyorsa, evde ya da bahçede bir evcil hayvanın

olması, hem hayvan sevgisi kazandırmada hem de gelişimlerine destek olmada büyük öneme sahiptir. Hayvanı seven çocuk, arkadaşlarına da merhametli davranır.

Şiddet gösteren minikse, çevresine de aynı tutumu sergiler ve ilerde suça eğilimli bir birey olur. Bu nedenle havyan sevgisi kazandırmayı, anne-babalar görev edinmelidir. Onları alışveriş merkezlerine götürmek yerine, hayvanları görebilecekleri parklara, doğayla iç içe mekanlara götürmelidir.

Eğer çocukta hayvana şiddet uygulama eğilimi varsa, mutlaka profesyonel destek alarak ‘Bu durumun altında psikiyatrik bir bozukluk yatıyor mu?’ araştırılmalı ve tedavisine başlanmalıdır.