HAYVAN SEVGİSİ TEDAVİ EDER!

Bu evreni birlikte paylaştığımız dostlarımızdır hayvanlar… İnsanların yalnızlığına ortak olurlar. Dostluğumuz asırlardır bilinir. Birçok insan, hayvanların kendileriyle daha rahat iletişim kurduğunu söyler ve anlaşılmış hissedildiklerini vurgular. Duygularımızı anlayabildikleri, yapılan birçok bilimsel çalışmayla da kanıtlanmıştır.

Hayvanlar aynı zamanda insanları tedavi de eder. Birey öncelikle psikolojik olarak yalnız hissetmez. Hayvanlarla iletişimi olanlara baktığımızda, bu sevginin insanlar üzerindeki olumlu etkisini anlamak zor değildir.

Çocuklar için de aynı etki

Özellikle sosyal alanda iletişim problemi yaşayan ve çevresine kapalı olan miniklerin hayvanlarla iletişime geçmesi daha kolaydır. Hayvanlar, bu tür gelişim problemi olan

çocukların gelişiminde olumlu etkiye sahiptir. Bu olumlu etki uzun süre önce fark edilmiş ve hayvanlar, çocukların tedavi sürecine dahil edildi. Birçok terapi yöntemleri geliştirilmiş ve eğitimler verildi. Bu alandaki terapiler hakkında eğitimler ve kongreler düzenlenmeye de devam ediliyor.

Özellikle atlar, terapi sürecinde terapist rolünü üstlenir, çocuğun gelişimine de katkıda bulunur. Ama hangi problemlerde atla veya diğer hayvanlarla terapi yapılması gerektiğinin iyi bilinmesi gerekir.

Bu terapilere ek olarak çocuğun başka hangi destekleri alması gerektiğini iyi programlamak gerekir. Çocuklarla yapılan terapi sürecine hayvanları katmak hızlı ve etkili sonuçlar verir.

Uzmanın bilgisi önemli

Diğer önemli konuysa uzmanın hayvanlarla terapi yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmasıdır. Bu alanda eğitimler almalı ve gelişmeleri de takip etmeli.

Çocuğun bir problemi olmasa da, hayvan sevgisi doğal olarak onun gelişimine katkıda bulunur ve özellikle içe dönük, çekingen çocukların girişkenliğini ve iletişim becerilerini artırır. Çünkü hayvanlar koşulsuz sever ve çocuklar da bunu derinden hisseder. Hayvanlarla oynayarak kendini yalnız hissetmez. Özellikle onların bakım sorumluluğunu almak, öz güvenlerini de geliştirir.

Bu duyguyu eksik etmeyin

Çocuğunuza, hayvanları sevmesi ve onlarla zaman geçirmesi için fırsatlar yaratın. Eğer çekinip korkuyorsa, bunu yenmesi için destekleyin. Maalesef büyük şehirlerde yetişen çocuklar hayvan sevgisinden mahrum büyüyor. Bu nedenle fırsat buldukça çocuğunuzu hayvanat bahçesine veya evcil hayvan besleyen arkadaşlarınızın yanına götürerek, onları daha fazla tanımasına izin verin.

Çocuğunuzun hayvan sevgisiyle büyümesi dileğiyle...

ANNE-BABALARA ‘SİHİRLİ ÖNERİLER’



Sevil Yavuz’un kitabı ‘Sihirli Öneriler’, bilgi bombardımanı altında yönünü şaşırmış anne-babalara, mutlu çocuklar yetiştirmenin sırlarını veriyor. İlk olarak 16-18 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezİ’nde düzenlenecek İBS Anne-Çocuk Fuarı’ndaki standlarda yerini alacak olan eser, ebeveynlere pratik, basit ama etkili önerilerde bulunuyor.