Hayvanlara eziyet eden çocukların suça yönelimi artıyor!

Sevgili Anne Babalar,

Basında hayvanlara uygulanan şiddetle ilgili çok sık haberlere rastlıyoruz. Bunlardan en kötüsü ise küçük yaştaki çocukların hayvanlara uyguladığı şiddet haberleri… Çocuklar neden hayvanlara eziyet eder diye düşünmemek elde değil. Çocukların hayvanları sevmesini beklerken hayvanların acı çekmesini izlemesi hatta bundan zevk alması insanı gerçekten düşündürüyor.

Bir arkadaşımın bu konuda tanıklık ettiği bir olayı anlatınca çok üzüldüm. Olay şöyle gelişiyor; en büyüğünün yaşı en fazla 9 olan 4 kişilik bir grup çocuk köpekleri bağlıyor. Önce onları dövüyorlar sonra ise canlı bir tavşanı köpeklerin önlerine atıyor ve tavşanı köpeklerin öldürmelerini izliyorlar. Bununla da yetinmeyip cansız tavşanı ellerinde gezdirip tekrar köpeklerin önlerine yem olarak atıyorlar. Bu durumun sonuna yetiştiği için arkadaşımın bir şey yapmaya fırsatı kalmıyor.

Bu olayı duyunca hem hayvalar için hem de şiddeti uygulayan bu çocuklar için çok üzüldüm. Bu çocuklar nasıl bir psikoloji içindeydi diye düşündüm. Bir çocuk başka bir canlının hayatına son verilmesini sadece izlemiyor buna neden oluyor. Çok şirin bir tavşanı köpeklerin önüne atıp öldürülmesini izliyor. İnsanın kanı donuyor. Bu çocuklar biraz daha büyüdüğünde annesini babasını da gözünü kırpmadan öldürebilir. Ne yazık ki son zamanlarda bu tür haberleri de basından duyar olduk.

Hayvanlara işkence uygulamak basit bir kişilik problemi değil son derece ciddi zihinsel ve ruhsal problemlerin işaretidir. Evcil hayvanlara eziyet eden veya öldüren bir çocuk son derece ciddi psikojik ve ruhsal problemlerin başlangıcındadır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Psikoloji ve kriminoloji (suç bilimi) alanında yapılan çalışmalar hayvanlara işkence eden çocukların daha sonra insanlara şiddet uygulamaya başladıklarını göstermektedir. Amerika’da FBI tarafindan yapılan açıklamada tecavüzcülerin ve katillerin en büyük ortak özelliğinin düzenli olarak hayvanlara karşı şiddet uygulamış olmalarıdır. Aynı şekilde yapılan araştırmalar hapiste ciddi suçlardan yatanların (tecavüz, cinayet, yaralama... gibi) çocukken evcil hayvanlar üzerinde şiddet uyguladığını göstermektedir.

Bu nedenle çocuğunuzun evcil hayvanlara karşı tutumunu dikkatli bir şekilde gözlemeli ve eğer hayvanlara eziyet ediyorsa acil psikolojik destek almalısınız. Aksi taktirde şuça yönelimli bir bireyin yetişmesine destek olmuş olursunuz. Hayvanlara işkence eden kendi çocuğunuz olsun olmasın bu çocukların aileleri ile konuşup mutlaka destek almalarını sağlamalısınız.

Çocuğunuzda hayvan sevgisi geliştirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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