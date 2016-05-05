Her 10 çocuktan 9'u evden çıkmıyor!

Son günlerde yapılan araştırmalar çocukların eve kapandığını ve dışarıda oyun oynamadığını gösteriyor. Hatta 10 çocuktan 9’unun yarım saatten az dışarıda zaman geçirdiği ortaya çıkmış. Bunun gerçek olduğuna inanmak gerçekten zor ama gerçek bundan daha kötü. Çocuklar tüm gün kapalı alanda kalıyor, hareket etmeyi unutuyor. Bu nedenle çocukların gelişimden gerilik oluştuğu gibi psikolojik problemler de yaşıyorlar.

Çocukların bir günlük temposu bir yetişkinle aynı düzeyde gidiyor. Sabah erken kalıp okul servisine biniyorlar. Tüm gün kapalı alanda okulda uzun ders saatini geçirdikten sonra eve gelmeleri evleri ile

okul mesafesine bağlı olarak akşam 4 veya 5 gibi oluyor. Okuldan gelir gelmez biraz dinlenip yemek yemeleri derken saat 7 oluyor ve ödev başına oturunca uyku saatleri gelmiş oluyor. Çocuklar sanki bir robot gibi hafta içi bu programla ilerliyor. Hafta sonu ise kurstan kursa koşuyor. Kendilerine zaman ayıramıyor. En önemlisi gelişimleri için gerekli açık hava oyunlarına zaman ayıramıyorlar.

Anne babalar güvenlik endişesi nedeniyle çocukların evlerde sanal şekilde oyun oynamasını istiyor. Yani çocuk ya evde TV izliyor, ya da bilgisayarda bilgisayar oyunu oynuyor. En kötüsü ise çocukların sanal oyunlara başlama yaşı hatta interneti kullanma yaşının 2’ye inmesidir. Aynı şekilde çocukların sosyal medya da hesap açma yaşı 7’ye düştü. Bu istatiksel bilgiler gerçekten çok endişe verici. Özellikle sanal ortamda çocukları bekleyen tehlikeleri düşününce anne baba olarak daha da kaygılanmak gerekir. Çünkü çocukları dışarıda oyun oynamaya motive etmek yerine evde kapalı ortamda kalmaya yani sanal ortamda yaşamaya mahkum ediyoruz.

Bu nedenle anne babalar artık bu durumun ciddiyetinin farkına varmalı ve çocuklarını dışarıda zaman geçirmeye motive etmelidir. Aksi taktirde zihnen ve bedenen sağlıksız bir nesil yetiştirmiş olacağız.

Anne babalar çocukları için ne yapabilir?

Çocuklar tek başına dışarıda oynamak istemeyebilir. Böyle zamanlarda en azından günde 1 saat çocuklarıyla dışarıda zaman geçirebilir. Eğer çocuğun oynayacağı arkadaşı varsa çocuklar her gün iki saat dışarıda zaman geçirmelidirler.

Çocukların dışarıda oynamasına motive edecek dışarı oyuncakları alınabilir. Böylece çocuklar arkadaşlarıyla oyun kurmakta zorlanmaz. Anne babalar çocuklarıyla geçireceği zamanı AVM’ler yerine park ve açık alanlarda geçirebilirler.

Çocuğunuzun yerince hareket etmesi, dışarıda oyun oynaması dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen, Oyun Terapisti

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.sevilyavuz.com

www.pedagogsevilyavuz.com