Hunny Bunny Çocuk Şenliği ile Çocuklara Destek

Çocuk Psikolojisi Uzmanı ve STK Gönüllüsü olarak Özge Peker ve Burcu Hattat tarafından çocuklara destek olmak için geliştirilen Hunny Bunny Çocuk Şenliğinin düzenlendiğini görmek mutluluk vericiydi. Pervin Ersoy ve Ebru Dinç’in de destek olduğu bu yıl ilki düzenlenen Hunny Bunny Çocuk Şenliği çeşitli derneklerden gelen 360 minik ile tam bir şenlik havasındaydı. Artık sadece 23 Nisan’da değil her yıl Hunny Bunny Çocuk Şenliği ‘nde de çocuklar kendilerini özel hissedecekler.



İpek Açar, İskender Paydaş, Aslı Hünel, Muazzez Ersoy, Linet, Derya Uluğ ve Simge gibi ünlü sanatçılarda çocuklar için bir araya gelerek çocukların eğlenceli zaman geçirmelerine destek oldular. Çocuklar için hazırlanan atölye çalışmaları ile çocuklar eğleneceğin tadına varırken, Anne babalarda, fuaye alanında açılan stantlardan alışveriş yapma imkanı da buldular. Şenliğinin geliri TOGEM-Der (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Merkezi) nin ‘Anasınıfsız Okul Kalmasın’ projesine aktarıldı.



Projeye destek olmak için ben de şenliğe katıldım. Proje sahibi Özge Peker ve arkadaşları gün boyu gerçekten projeye yürekten inanarak müthiş bir emek harcadılar. Tüm misafirlerle teker teker ilgilendiler, çocuklar için gün boyu koşturdular. Özellikle Sevgili Özge Peker 8 aylık hamile olmasına rağmen bu projeye ve çocuklara ne kadar değer verdiği hiç dinlenmeden herkesle yakından ilgilenmesinden anlaşılıyordu. Böyle anneler, böyle güzel kalpli insanlar oldukça her şey daha güzel olur. Bu proje için tüm Hunny Bunny Çocuk Şenliği ekibini kutlar, diğer projelerin de başarılarının devamını dilerim.



Böyle güzel projelerin herkese örnek olması dileğiyle,



Sevil Yavuz



Uzman Pedagog & Klinik Psikolog



Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü



