İhmal ve dikkatsizlik bebek ölümlerine neden oluyor!

Sevgili Anne Babalar,

Son günlerde dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle bebek ölümleri haberlerini çok sık duymaya başladık. Haberlerde kaza sonucu korunmaya muhtaç bebeklerin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bebekler tehlikeyi anlamazlar, kendilerini koruyamaz ve yardım isteyemezler, tamamen bir yetişkinin bakımına muhtaçlardır. Yetişkinler ihmalkar davranırsa bebekler tehlikeye açık olur. Bu nedenle yetişkinlerin çok dikkatli olması ve gözlerini bebeklerinden ayırmaması gerekir.

Maalesef ebeveyn olmaya hazır olunmadığında veya bebeğe bakan kişi işini severek yapmıyorsa dikkatsizlik bebek ölümlerine neden olabiliyor.

Kazalarla hayatını kaybeden bebeklerin bu kadar artmasının sosyoekonomik yapının değişmesi, ailelerin yüksek binalara taşınması, anne babanın birlikte çalışması, anne babanın stresli hayatı nedeniyle dikkatsiz davranması, anne veya babanın psikolojik durumun sağlıklı olmaması, aynı şekilde bakıcıların psikolojisi ve dikkatsiz davranışı gibi nedenler sıralanabilir.

Anne baba arasındaki iletişim problemleri de ihmale davetiye çıkarır. Çünkü insan sinirli olduğunda sağlıklı düşünemez ve o tartışma sırasında bebeğin odada tehlikeli bir şeyle meşgul olduğunu fark etmeyebilirler. Yine psikolojik problemi olan ebeveyn psikolojik durumunun ciddiyetine göre bebeğe iyi bakamayabilir, dalgın davranabilir ve bebek kazaya açık olur.

Bebeğin bakımından ve güvenliğinde aile sorumludur. Bu tür kazalarda kazaya neden olan anne baba da büyük suçluluk duygusu yaşar ve psikolojisi bozulabilir. Buna örnek bir vakayı paylaşabilirim. Genç bir anne bebeği ile uyurken bebeği havasız kalmış ve nefes alamadığı için ölmüş. Annenin bu acı olaydan sonra psikolojisi bozulmuş. Bu nedenle anne babalar çok dikkatli davranmalıdır.

Ailelerin birçoğu bu konuda oldukça titiz davranıyor. Fakat bebekler biraz büyüyüp emeklemeye başlayınca takip etmek zorlaşabiliyor. Çocukların elleri çok çabuk birden çok sıcak bir suyu üzerine devirebiliyor. Bu konuda aileler bebeklerin çok hızlı olduğunu hatırlamalı ve bebek burada tek başına olsa başına ne gelebilir diye düşünerek önlemlerini almalılar. Bazen “bir şey olmaz ben buradayım” diyor anne babalar. Fakat çok kısa bir tarafa bakarken bile bebek tehlikeyi yaşıyor ve kendine zarar verebiliyor.

Bu tür kazaları önlemek için anne babanın öncelikle çocuk sahibi olmaya maddi ve manevi hazır olması gerekir. Bebek sahibi olmaya karar verince bebek için gerekli hazırlıkların yapılması evde bebek için tehlike yaratacak objelerin kaldırılması veya çocuğun üzerine düşmeyecek şekilde monte edilmesi gerekir. Merdivenler ve balkonlar korumaları olmalı. Çocuğun sandalye koyarak balkona ve cam tırmanmasına engel olunmalı. Eğer evde havuz varsa çok daha dikkatli olunmalı havuz kapatılmalı veya havuza giden kapı kilitli olmalıdır. Bebeklerin yutabileceği küçük objeler ortadan kaldırılmalı ve yetişkinlerin gözü bebeğin üzerinde olmalı asla tek başına gözden uzak bırakılmamalıdır.

Bebeğinizi sağlıklı büyütmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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