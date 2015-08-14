İki çocuk arasında kaç yaş fark olmalı? Pedagog Sevil Yavuz açıkladı

Uzman Pedagog Sevil Yavuz iki çocuk arasında ideal yaş farkının en az kaç olması gerektiğini açıkladı.



Sevgili Anne Babalar,



Birçok anne baba ikinci çocuğu yapma konusunda tereddüt ediyor. Ya çocuğumu ihmal edersem, ona haksızlık olursa diyor ve bir türlü ikinci çocuğu yapmak kendi hazır hissetmiyor ve iki çocuk arasında yaş farkı çok artıyor. Bazı anneler ise bu endişeyi taşımadan arka arkaya çocuk doğruyorlar ve iki çocuk arasındaki yaş farkı çok az oluyor.



Hangisi daha doğru sorusunu duyar gibiyim. Evet iki çocuk arasında çok yaş farkı olması da doğru değil, çok az yaş farkı olması da doğru değil. Peki ideal yaş aralığı nedir? Aslında avantajlarına ve dezavantajlarını değerlendirmek gerekir. Anne babanın hazır olduğunda şartların uygun olduğunda ikinci çocuğu yapmak daha doğru ama çocuk açısından değerlendirmek gerekir. Çocuk açısından yaş aralığın kısa olması daha büyük bir problem. Çünkü 0-3 yaş dönemi gelişimsel açıdan çok kritik bir dönem. Her şeyin temellerinin atıldığı bir dönem ve bu dönemdeki ihmallerin telafisi mümkün değil. Yani ikinci çocuğu doğururken en azından ilk çocuğunuzun 3 yaşını doldurmuş olmasına dikkat etmelisiniz. Çok yaş olması da jenerasyon problemleri neden olabilir. Kardeş gibi değil de daha fazla yetişkin gibi bir diyalog gelişir kardeşler arasında.



Neden kardeşler arasında en az 3 yaş fark olmalı!

Anne ile bebek arasından güvenli bağlanmanın gelişmesi ve duygusal bağ kurulması için bebeklik döneminde annenin bebeğin ihtiyaçlarını zamanında ihmal etmeden karşılaması ve ona yeterli ilgi ve sevgiyi göstermesi gerekir. Eğer daha erken ikinci bir bebeği doğurursa ilgi bölünür. İkisi de bebek olduğu ve bakıma muhtaç oldukları için iki çocukta annesine doyamaz. İki çocukta duygusal olarak ihmal edilmiş olabilir. Bu nedenle ikinci çocuğa hazır hissetmeniz, şartlarınızın uygun olması kadar iki çocuk arasındaki yaş farkının en azından 3 olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Akademisyen, EMDR ve Oyun Terapisti, Yazar

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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