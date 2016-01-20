iki isim ve çocuklar üzerindeki etkileri

Sevil Yavuz (Pedagog & Klinik Psikolog) bebeklere iki isim koymanın zorluklarını vurguladı.



Son dönemlerde bebeklere konulacak isim anne babaların oldukça enerjisini alır oldu. Anne babalar adeta orijinal bir isim koymak için birbiriyle yarışıyor. Aileler bebeği daha doğmadan ismin sıra dışı olması üzerine yatırım yapıyor ve bunun sonucu olarak bebeğe en zor, duyulmamış, hatta anlamsız isimleri koyuyor.



O kadar değişik isimler konuluyor ki çocuklar bunları telaffuz etmekte zorlanıyor. Birey aldığı ismin anlamanı taşır düşüncesini abartılarak söylenmesi zor ama anlamı derin isimler tercih ediliyor. Bu nedenle bu isimlerin kullanılışı çok zorluk yaratıyor. Herkes telaffuzunu kendi söyleyebildiği gibi yazıyor ya da hitap ediyor.



Oysa çocuğunuz üstün bir varlık değil, herkesin çocuğu gibi bir çocuk tabi ki özel bir kişilik. Ama sıra dışı olmak adına telaffuzu çok zor, anlamı bilinmeyen, hatta anlamsız isimler koymakta doğru değil.

Bebeğinizin normal sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak büyümesini istiyorsanız önce ebeveyn olarak sizin uç noktalara gitmemeniz gerekir. Bebeğinize herkes gibi tek isim ve bilindik isimler koymaya özen gösterin.

İki isim kullanmanın zorlukları nelerdir?

Bebeğe iki isim konulması çeşitli problemlere de neden oluyor. Bebeğe iki isim koyulduğunda ailenin bir kısmı bebeğe birinci ismi ile hitap ederken, diğerleri ise 2. ismi ile veya iki ismi ile birlikte hitap ederek çocuğun kafasını karıştırabiliyorlar. İki isim konması sadece ailede zorluk çıkarmıyor. İki isim resmi kayıtlarda karışıklığa neden olabiliyor.

En önemlisi iki isim konması çocuğun kimliğinin oturması, yani kimlik gelişimi açısından da sorun yaratıyor. Okulda çocuğa birinci ismi ile hitap edilirken, ailede ikinci ismi ile hitap ediliyor veya tam tersi oluyor. Çocuk büyüdüğünde ise hangi ismi isterse onu kullanmak istiyor ailenin hitap ettiği ismi değil. Çocuk 3 farklı ismime, 3 farklı kişiliğe sahip olmuş gibi oluyor: 1. ismi, 2. ismi ve 2 ismimin birlikte hitap edilmesi seklinde. Bu durum çocuk için oldukça zor bir hal alıyor.

Bu nedenle anne babaların bir tek isimde uzlaşıp o ismi tercih etmeleri çok önemli. Özellikle kız çocuklarına iki isim konması daha da problemli oluyor. İki isim yanında birde evlendiğinde kızlık soyadı, eşinin soyadı ve kariyerindeki titre derken en az 5 isimi birden taşımak ve resmi yerlerde bu beş ismi birden yazmak zorunda kalıyor. Kısacası iki isim olması hem çocuğun kimlik gelişimi için uygun değil hem de günlük hayatında resmi yerlerde zorluk çıkarması açısından uygun değildir.

Sevil Yavuz

Pedagog & Klinik Psikolog, Yazar, Akademisyen

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

