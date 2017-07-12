İLK ÜÇ YIL HAYATİ ÖNEM TAŞIR

Anne-babalar hamilelikten itibaren çocuklarını iyi yetiştirmek için çaba harcarlar. Onun için en iyi şartları sunmak isterler. Sağlıklı ve mutlu çocuk yetiştirmenin sırrı ise ilk üç yaşta gizlidir. Diğer taraftan bazı anne-babalar ise bebeklerin o dönemde bir şey anlamadığını ve üç yaştan sonra daha titiz olmak gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle birçok şeyi bebeğin yanında konuşup bebek bir şey anlamaz diye düşünüyor. Oysa bebekler anne karnından itibaren her şeyi hissederler. Bu yazımda ilk üç yaşın neden bu denli önemli olduğundan bahsedeceğim.

Her şeyin şekillendiği dönem

0-3 yaşta hem beyin gelişiminin yüzde 80’i tamamlanır, hem de gelişimin, kişiliğin, ruh sağlığının temelleri atılır. Bu öyle kritik bir dönemdir ki bu dönemdeki travmalar çocuğun gelişimini durdurabilir ve izleri yıllarca devam eder. Bu dönemle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

Video gibi kayıt ederler

Anne-babalar bebeklerin çevresindeki olumsuzlukları anlamayacaklarını ya da etkilenmeyeceklerini düşünür. Oysa bebekler travmaya daha fazla açıktır ve savunmasızdır. Çünkü çevresindekileri bilişsel olarak anlama kapasiteleri çok zayıftır. Bu nedenle yaşadıkları şok etkisi yaratır ve bu travmanın izini yıllarca taşırlar.

Duygularını ifade edemezler

0-3 yaş, konuşma öncesi dönem olduğu için bebeklerin yaşadıkları olumsuzlukları sözel olarak ifade etme kapasiteleri de yoktur. Normalde üç yaş sonrası sözel becerisi olan çocuklar yaşadıkları olumsuzlukları oyunlarına yansıtarak, sözel olarak dile getirerek biraz da olsa rahatlar. Fakat bebekler yaşadıklarını ne sözel olarak ifade edebilir, ne de anlamlandırabilirler. Bu sebeple anne-babaların daha da dikkatli olması gerekir.

Anne karnındayken de etkilenir

Bebeklerin anne karnında travmatik deneyimlerden etkilendiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle hamileliğin son üç ayı bebekler, annenin yaşadığı travmalardan, çevresinde duyduğu yüksek seslerden kısacası annenin psikolojisinden etkilenir. Bebek, hamilelikte veya doğum sırasında yaşadığı deneyimler nedeniyle kolik, uykusuzluk ve reflü problemleri yaşayabilir. Eğer bu tür problemleri varsa mutlaka hamilelik ya da doğum sırasında etkilendiği olumsuz bir deneyim var demektir.

Anne-bebek bağı kurulmalı

Anne-babalar böyle durumlarda önce “Fizyolojik bir problem var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Oysa bu araştırma sırasında bebek iğne ve tahlil gibi hastane işlemlerinden de olumsuz etkilenir ve travma yaşar. Bu nedenle bebeklik dönemine 10 kat daha önem vermek gerekir. Onu olabildiğince ani seslerden, çok ışıklı yerlerden uzak tutup huzurlu bir aile ortamı içinde büyütmek bu noktada önemli. Tabii bu da yeterli değil. En önemlisi anne ile bebek arasında sevgi bağının kurulması, annenin tutarlı bir şekilde bebeğin ihtiyaçlarını zamanında, onu ağlatmadan karşılayabilmesi de gereklidir.

Önce annenin psikolojisi

Bebek dünyaya geldiğinde ihtiyaçları zamanında karşılanır ve yeterince sevgi ve şefkat görürse dünyayı güvenli bir yer olarak görür ve kendini değerli hisseder. Bu nedenle bebeğinizin psikolojisine hamilelikten itibaren önem verin ve bir anne olarak kendi psikolojinizi de, bebeğin psikolojisini de sağlıklı tutun. Mümkün olduğunca kendinizi olumsuzluklardan uzaklaştırın. Unutmayın, hamilelikten itibaren bebekler ilk üç yıl travmayı vücuduna kaydeder ve bu kayıtların izlerini ömür boyu taşır.