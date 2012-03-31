ilkbahar ve Çocuklar



Sevgili Anne Babalar,



Mevsimlerin en güzeli ilk bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı. Çocuklarınız uzun bir kıştan sonra bahara hasret kaldı. Çocuklarınızın bu güzel havalarda dışarı çıkıp oynamasına izin verin.



Güzel havalara yapılabilecek etkinlikler;



1. Parka gitmek: çocuğunuzla birlikte parka gidebilir ve çocuğunuzun arkadaşlarıyla oynamasına fırsat verebilirsiniz.



2. Piknik yapmak: Çocuğunuzla birlikte yakın piknik alanlarına gidebilir ve çocuğunuzun temiz hava almasını sağlayabilirsiniz.



3. Doğa gezileri:1-2 günlük hafta sonu gezisi yapabilirsiniz. Çocuklar ağaçları, doğayı, bitkileri ve böcekleri inceleyebilir.



4.Hayvanat bahçesi gezisi: Çocuğunuzla hayvanat bahçesine gidebilir ve hayvanları yakından tanımasına izin verebilirsiniz.



5. Balık tutmak: Eğer balık tutma şansınız varsa balık tutmakta çok güzel bir etkinliktir.



6. Top oynamak: Özellikle erkek çocuklar babasıyla birlikte sevdiği sporu yapmaktan çok mutlu olurlar.



7. Bisiklete binmek: Çocukların enerjilerini atmasına yardım eder. Eğer bisikleti güvenli bir şekilde sürme alanı varsa bisiklete binmek çocuklara çok iyi gelir.



Bunlar ilkbaharda yapılacak etkinliklerden sadece birkaçıdır. Çocuğunuzun dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirmesine, doya doya oynamasına izin verin. Çocuklar için oyun hayatın kendisidir. Aktif oyun ve dışarı etkinlikleri çocukların hem fiziksel gelişimi hem de psikolojik gelişimi için gereklidir.



Çocuğunuzla bahar aylarının tadını çıkarmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com