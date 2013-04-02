İlkbahar ve sağlıklı yaşam için açık hava oyunları

Sevgili Anne Babalar,

Şu günlerde ilkbaharın geldiğini ağaçlardaki çiçeklerden, havaların ısınmasından, saatlerin ileri alınmasından anlıyoruz. Havalar ısındıkça kendimi dışarı atmak istiyoruz. Aynı şekilde çocuklar da bu güzel ilkbahar günlerinde dışarıda oyun oynamak istiyor. Eğer çocuğunuz dışarıya çıkmak istemiyorsa bile arkadaşlarıyla dışarıda oynaması için motive etmelisiniz.

Çünkü günümüzün şartlarında çocuklar zamanının çocuğunu kapalı alanlarda hareketsiz olarak TV ve Bilgisayar başında geçiriyor. Diğer taraftan çocukların sağlıklı büyümesi için açık havaya ve güneşe ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacın giderilmemesi çocukların sadece gelişimlerini olumsuz etkilemez, çeşitli davranış problemlerine de neden olur. Kısacası oyun oynamak özellikle de açık hava oyunları çocukların temel ihtiyaçlarından biridir.

Hareketli oyunların, açık havanın ve güneşin çocuğunuzun gelişimi için ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz?

Çocukların açık havada oynamalarının faydaları;

Dokulara gerekli oksijenin daha iyi alınmasını sağlar: Çocukların beyin dokuları ve bedeni oluşturan gözeleri, yetişkinlere oranla daha yüksek düzeyde oksijene gereksinim duyar. Açık hava da oynayan çocuklar oksijen ve temiz havadan doğal olarak yararlanır.

D vitamini sağlar: Güneş ışınlarının insan dersine değmesi ile bedende “D” vitamini oluşur. Çocuklar açık hava da oyun oynayarak “D” vitamininden faydalanır.

Vücuttaki sistemlerinin düzenli olarak çalışmasını sağlar: Koşma, atma, atlama, tırmanma, sürünme, sıçrama vb. fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, çocuğun solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır: Çocuklar hareketli oyunlar oynarken kan dolaşımını hızlanır.

Fazla enerjinin dışarı atılmasına yardımcı olur: Çocukta biriken fazla enerjinin harcanmasına yardımcı olur ve dinlendirir. Bu enerjinin harcanmaması çocuğun nörotik, içine kapanık, çekingen, alıngan bir yapıya sahip olmasına neden olabilir.

Rahat uyumayı sağlar: Açık hava da oynan oyunlar çocukların uykusunun düzene girmesini yardımcı olur.

İştahını açar: Açık hava oyunları çocuğun iştahını açar.

İnce ve kalın motor becerilerini artırır: Açık havada oynanan oyunlar çocuğun ince ve kalın motor becerileri için gerekli kasların çalışmasına destek olur

Zehirli atıkların atılmasını sağlar: Açık havada oynanan hareketli oyunlar sırasında çocuklar terleme yoluyla zehirli atıkları vücudundan atar.

Çevrelerini keşfetmelerini sağlar: Hareketli oyunlar, çocuğun çevresini, yaşadığı dünyayı tanımasına ve keşfetmesine destek olur. Çocuklar açık havada oynarken doğayı ve doğadaki canlı ve cansız tüm nesnelerin özelliklerini tanıma fırsatı bulur.

Bilgileri artar: Koşma, tırmanma, atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde çocuklar, denge, ağırlık, hacim gibi kavramları doğal bir şekilde öğrenir.

Mutluluklarını artırır: Çocuklar açık hava da oynarken özgür, neşeli ve mutludur.

Kısacası oyun ve özellikle de açık havada oynanan oyunlar, çocukların güneşten yararlanmasına, temiz havada oksijen almasına, hareket etmesine ve böylece sağlıklı büyümesine destek olur.

Bu nedenle çocuğunuzun bu güzel ilkbahar günlerinde hava da güneşten ve oksijenden yararlanmasına fırsat verin. Çocuğunuzu fırsat buldukça doğa ile tanıştırın. Doğa gezileri düzenleyin.

Bu güzel ilkbahar günlerinde çocuğunuzun oyuna doyması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com