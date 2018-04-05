İLKBAHARIN TADINI ÇIKARIN!

Artık havaların güzel olduğu ilkbahardayız. Her yer cıvıl cıvıl kuş sesleriyle dolu. Güneş gördüğümüzde, zamanımızı dışarıda geçirmek istiyoruz. Çocukların sağlıklı büyümesi ve becerilerinin gelişmesi için açık havada hareketli oyunlar oynaması şarttır. Bildiğiniz gibi özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için oyun alanları kısıtlı. Bu nedenle onları özgürce koşabilecekleri, atlayıp, zıplayabilecekleri yerlere götürmek gerekir. Eğer bu ihtiyaç karşılanmazsa çocuk potansiyelini gerçekleştiremez ve çeşitli davranış problemleriyle karşılaşabilir.

Eğer bir site ortamındaysanız ya da parka yakınsanız, çocuğunuzun güvenliğinden emin olarak dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin vermelisiniz. Eğer dışarıya çıkmak istemiyorsa, onu motive etmelisiniz. Günümüz şartlarında çocuklar zamanının çocuğunu kapalı alanlarda hareketsiz olarak TV ve bilgisayar başında geçiriyor.

Açık havanın faydaları;

- Dokulara gerekli oksijeni daha iyi alırlar: Çocukların beyin dokuları ve bedeni oluşturan gözeleri, yetişkinlere oranla daha yüksek düzeyde oksijene gereksinim duyar. Açık havada oynayan çocuklar, oksijen ve temiz havadan doğal olarak yararlanır.

- Daha fazla D vitamini desteği: Güneş ışınlarının insan derisine değmesiyle, bedende D vitamini oluşur. Çocuklar açık havada oyun oynayarak D vitamininden faydalanır.

- Vücuttaki sistemler düzenli çalışır: Koşma, atma, atlama, tırmanma, sürünme ve sıçrama, fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, çocuğun solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

- Kan dolaşımı hızlanır: Çocuklar hareketli oyunlar oynarken kan dolaşımları hızlanır.

- Fazla enerji dışarı atılır: Çocukta biriken fazla enerjinin harcanmasına yardımcı olur ve dinlendirir. Bu enerjinin harcanmaması çocuğun nörotik, içine kapanık, çekingen ve alıngan bir yapıya sahip olmasına yol açabilir.

- Rahat uyumayı sağlar: Açık havada oynanan oyunlar, miniklerin uykusunun düzene girmesine yardım eder.

- İştahı açar: Açık hava oyunları çocuğun iştahını açar.

- İnce ve kalın motor becerilerini artırır: Açık havada oynanan oyunlar, çocuğun ince ve kalın motor becerileri için gerekli kaslarının çalışmasına destek olur.

- Zehirli atıkların atılmasını sağlar: Hareketli oyunlar sırasında çocuklar, terleme yoluyla zehirli atıkları vücudundan atar.

- Çevrelerini keşfetmelerine olanak verir: Hareketli oyunlar, çocuğun çevresini, yaşadığı dünyayı tanımasına ve keşfetmesine destek olur. Minikler, doğayı ve doğadaki tüm nesnelerin özelliklerini tanıma fırsatı bulur.

- Bilgileri artar: Koşma, tırmanma ve atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde çocuklar, denge, ağırlık ve hacim gibi kavramları doğal bir şekilde öğrenir.

-Mutlulukları çoğalır: Minikler açık havada oynarken özgür, neşeli ve mutludur.

Kısacası oyun ve özellikle de açık havada oynanan oyunlar, çocukların güneşten yararlanmasına, temiz havada oksijen almasına, hareket etmesine ve böylece sağlıklı büyümesine destek olur. Çocuğunuzu bu güzel ilkbahar günlerinde bunlardan mahrum bırakmayın Fırsat buldukça, doğayla tanıştırın ve geziler düzenleyin.