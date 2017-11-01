İNTERNET KULLANIM YAŞI İKİYE İNDİ!

Birçok anne baba, çocuklarının küçük yaşlarda teknolojik cihazlar kullanmasıyla gurur duyuyor. Oysa bu durumu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu cihazların çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel çalışmalar yapıldı. Aileler, mümkün olduğunca çocuklarını korumalı.

Çocukların bu cihazlarla daha yoğun zaman geçirmesinin nedenleri, yeşil oyun alanlarının azalması, sokakların yeterince güvenli olmaması, komşu edinmenin zorlaşması ve kapalı alanlara mahkum edilmeleri. Minikler, okulda ve evde kapalı alandalar. Zaman geçirecek uğraşlar ararken, teknolojik cihazlara bağımlı hale geldiler. Ailelerse sokakların güvensiz olması sebebiyle onların teknolojik cihazları kullanmasına izin veriyor.

Aile fırsat yaratmalı

Çocuk bu cihazlara bağımlı hale geldiyse, sınır koymak yerine, onu başka aktivitelere yönlendirmek gerekiyor. Genel olarak en fazla bir saatlerini teknoloji ürünleriyle geçirebilirler. Aileler çocuklarına arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği fırsatlar yaratmalı ve parka götürmeli. Merkezimize gelen ailelerde gördüğüm en önemli durum, güvenli sitelerde bile çocuklarını dışarıya çıkarmamaları. Bazı annelerimiz çok kaygılı ve çocuklarının başına bir şey gelir diye endişeli. Bu konuda siz de çok kaygılıysanız, mutlaka destek almalısınız. Kendi çocukluğunuzu hatırlayıp, empati kurarsanız, aslında ne kadar haksızlık yaptığınızı anlarsınız. Miniklerin dışarıda özgürce oyun oynamaya ihtiyaçları var.

Teknoloji bağımlılığından çocukları korumak için yeteneklerine uygun spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilmeleri gerekiyor. Çocuklar enerjilerini verimli etkinliklere aktarmalı. Sokağa karşı ön yargıları azaltılmalı ve komşuluk ilişkileri geliştirilip, dışarıda arkadaşlarıyla oynamasına fırsat verilmeli. Eğer çocuğunuz çok kaygılanıyorsa, birlikte dışarı çıkabilir ve oyun oynarken onu izleyebilirsiniz.

Haftada 2-3 saat

Maalesef içinde bulunduğumuz çağda teknolojiyi çocuklardan uzak tutmak pek mümkün değil ama bu durumu yönetebilirsiniz.

Kısıtlı sürelerde bilgisayar kullanımına izin verebilirsiniz ama saatlerce değil! Bilgisayarda ödev yapabilir. Eğitici bir oyun oynamak isteyebilir. Haftada, toplamda 2-3 saati geçmeyecek şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Bazen çocuklar psikolojik problemleri olduğunda da kendilerini bilgisayar oyunlarına verebiliyor. Çocuğunuz çok fazla bilgisayar oyunu oynuyorsa, mutlaka bir uzmana götürün.