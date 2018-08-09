İNTERNETTEKİ SINIRSIZ TEHLİKE!

Anne-babalar, çocukları gözlerinin önünde bulunsun diye, evde bilgisayar başında kalmalarından dolayı kaygılanmıyor. Bu yüzden odalarını teknolojik cihazlarla dolduruyor. Oysa çocukları, odalarında tek başına hangi tehlikelerle baş başa bıraktıklarının farkında değiller. İnternette her türlü insan var ve birçoğu teknolojinin gücünü kullanarak çocukları kolayca tuzağa düşürebiliyor. Bunu yaparken de, oyunu kullanıyor.

Daha önce çok konuşulan ve gençlerin intiharından sorumlu olan Mavi Balina oyunundan bahsetmiştik. Şimdi ise Momo ve Mariam ortaya çıkmış. Çocukları intihara sürükleyen bu oyunları hazırlayan bireylerin, ruh sağlığının yerinde olmadığını görmüştük. Amaçları, minikleri tuzağa düşürmek... Psikolojik baskı kurup, çocuklara söylediklerini yaptırmaya çalışıyorlar.

Özellikle ilköğretim çağındaki bir çocuk, büyüdüğünü kanıtlamaya ihtiyaç duyar. Gücünü göstermek, onaylanmak ve takdir edilmek önemlidir. Kötü insanlar da bunu kullanıyor. Bir yetişkinin çocuğu kandırması çok kolaydır çünkü onlar herkese ön yargısız bakar ve kötülük geleceğini düşünmez. Hiçbir çocuk ilk başta tehlikeli olduğunu bilerek, bu oyuna başlamaz. Merakla, oyuna kendini kaptırır.

Onu iyi takip edin

Burada aile ve çocuk arasındaki iletişim çok önemli. Aile, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bunlara cevap verebilmeli. Yalnızlık, ilgisizlik ve sevgisizlik çocukların yanlış arkadaşlar edinmesine ve oyun bağımlısı olmasına yol açıyor. Bu nedenle anne-babalar çocuklarıyla ilgilenmeli, onların nelerle meşgul olduğunu bilmeli çünkü internette, sınırsız tehlikelerle karşılaştıklarının farkında değiller.

Tüm sapıklar ve suçlular, kurbanlarını internet üzerinden buluyor. Yasaklamak çözüm değil ama küçük yaştan itibaren bilgisayar ya da tablet bağımlısı olmasına da izin verilmemeli. Miniklerin sosyal medya hesapları, bizzat aileleri tarafından açılıyor. Bazı ebeveynler, çocuklarının çok küçükken tablet kullanmasıyla gurur duyuyor. Bu gurur duyulacak bir durum değil! Akıllı telefon ve tabletlerin diğer cihazlara göre, daha fazla radyasyon yaydığı biliniyor. Yanlarında bu cihazlarlarla oyalanarak, onlara model olmalalısınız.

Uyarı yapmayı unutmayın

Biraz daha büyüdüğündeyse, internetteki tehlikeler konusunda bilgilendirilmeli. İlkokul çağındaki çocuklar, ödevlerini yapmak için bilgisayar kullanmak zorunda kalıyor. İnterneti sağlıklı kullanmayı öğretmek ve burada karşılaşabileceği tehlikeler hakkında bilgilendirmek, yasaklamaktan daha etkili sonuçlar verir. En önemlisi de, her zaman çocuğunuzla iletişim halinde olun ve kendisini yalnız hissetmesine müsaade etmeyin. Duygusal boşluk, hata yaptırabilir.