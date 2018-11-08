KARDEŞLER ARASINDA ÜÇ YAŞ FARK OLMALI

Birçok anne-baba, aileye yeni gelecek üyeyle ilgili çeşitli kaygılar yaşıyor. ‘Kardeşin gelişi, kıskançlığa neden olur mu?’ ve ‘Aralarında kaç yaş fark olmalı?’ gibi sorular, ebeveynleri düşündürüyor. Bazıları arka arkaya çocuk sahibi olurken, bazıları da en az yedi yıl bekliyor. ‘Hangisi daha doğru?’ sorusunu duyar gibiyim...

Aslında iki çocuk arasında çok yaş farkı olması da, az yaş farkı olması da doğru değil. Bu durumu, avantajlarına ve dezavantajlarına göre değerlendirmek gerekir.

Kritik döneme dikkat!

Kardeş için doğru zaman, öncelikle anne-babanın yeni bir bebeğe hazır olduğu zamanla ilgilidir. Çünkü ebeveynler ikinci çocuk için hazır değilse, yeterli bir anne-baba olamayabilirler. Çocuk açısından yaş aralığının kısa olması, uzun olmasından daha büyük problem yaratabilir. Çünkü 0-3 yaş dönemi gelişimsel açıdan çok kritiktir. Her şeyin temelleri atıldığı için bu dönemdeki ihmallerin telafisi mümkün değildir.

Anne hazır olmalı

Eğer anne-baba hazırsa, her iki çocuğun psikolojisi açısından aralarında en az üç yaş olması gerekir. Anne-bebek arasındaki bağın gelişmesi için annenin, bebeğin ihtiyaçlarını zamanında karşılaması ve ona yeterli ilgiyle sevgiyi göstermesi gerekir. Eğer anne, ikinci bebeği daha önce doğurursa, ilgi bölünür. İki çocuk da bebeklik dönemlerinde oldukları için annesine doyamaz. Bu durumda iki çocukta duygusal olarak ihmal edilir. Bebeğin anneyle bire bir zaman geçirmesi, oynaması ve şefkat görmesi gerekir. Anne her iki bebeğe yetişemez ve hem kendine, hem de çocuklarına yeterince zaman ayıramaz.

Annenin yorgun ve mutsuz olması, bebeklerin psikolojisini de olumsuz etkiler. Bu nedenle annenin mutlaka ikinci çocuğa hazır hissetmesi, şartların uygun olması kadar, iki çocuk arasındaki yaş farkının en azından üç olmasına dikkat etmesi gerekir.

Altı yılı geçmesin

Diğer konuysa iki kardeş arasında yaş farkının fazla olmasıdır. Birçok anne-baba ikinci çocuğu yapma konusunda tereddüt ediyor. ‘Çocuğumu ihmal edersem?’ ya da ‘Ona haksız edersem?’ diye düşünüyor. Böylece bir türlü ikinci çocuk için hazır hissetmiyor ve kardeşler arasında yaş farkı artıyor.

Bu durum, jenerasyon problemlerine neden olabilir. Kardeşler arasında, kardeş gibi değil de, yetişkin gibi bir diyalog gelişir. İki farklı dönemdeki çocuğa ebeveynlik yapmak, anne-babayı da zorlar. Bir çocuğu üniversiteye yerleştirmeye çalışırken diğerine ilkokul araştıran ebeveyn olmak kolay değildir.

Bu nedenle kardeşler arasındaki yaş farkının altı yılı geçmemesine özen gösterilmelidir.