Karne günü çocuğunuzun psikolojisini bozmayın!

Sevgili Anne Babalar,

2012-2013 eğitim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Çocuklarınızla birlikte sizde bu eğitim yılında yoruldunuz. Çocuklarınıza ders çalıştırmak, onları okula hazırlamak, onların okul sorunlarıyla uğraşmak derken bu eğitim yılı en az çocuklarınız kadar yoruldunuz.

Çocuğunuzun başarısını artırmak için elinizden geleni yaptınız. Diğer taraftan bütün çabalarınıza rağmen çocuğunuzun okul başarısı düşük olabilir ve bunun birçok nedeni olabilir. Fakat karne günü çocuğun karnesini görüp çocuğa bağırmak, çocuğu dövmek, tehdit etmek veya cezalandırmak bir çözüm değildir.

Böyle bir yaklaşım çocuğunuzun notlarını yükseltmeyecek, karnesini iyileştirmeyecektir. Aksine çocuğunuzla olan iletişiminizi ve çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle çocuğunuza karne günü sağlıklı yaklaşımda bulunun. Çocuğunuzu arkadaşlarıyla kıyaslamanız, orta derecede başarılı bir karne getiren çocuğa “Neden notların orta derecede, neden yüksek değil” demeniz hatalı bir yaklaşım olur.

Bu şekilde yaklaşmak yerine çocuğunuzun neden başarısız olduğunun nedenlerini araştırın. Bazen çocuklar duygusal ve psikolojik problemlerinden doyalı da derslerine konsantre olamazlar. Çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı varken bir de karnesi kötü diye siz baskı uygular, eleştirirseniz çocuğun durumunu daha da zorlaştırırsınız. Bu nedenle çocuğunuza karne günü pozitif yaklaşın. Eğer ortada bir başarısızlık varsa bunun nedenlerini araştırın ve çocuğunuza destek olun.

Karne günü çocuğunuza anlayışlı olmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

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