KARNE YETENEĞİ DEĞİL, AKADEMİK BAŞARIYI ÖLÇER!

Bir okul döneminin daha sonuna geldik, cuma günü karneler alınıyor. Çocuğunuzun karnesine verdiğiniz tepki, psikolojisini ve aranızdaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir.

Anne babaların anlamaları gereken en önemli şey, okul karnesinin çocuğun sadece başarı ve yeteneklerinin göstergesi olmadığıdır. Aileler, konuya büyük anlamalar yüklediği için çocuğun karnesine de olumsuz tepkiler verebilir.

Oysa çocuğun hayattaki başarısını sadece okul belirlemez. Şüphesiz başka yetenekleri de vardır ve bu alanlarda desteklenmesi gerekir. Fakat anne babalar, diğer yeteneklerini keşfetmek yerine, sadece akademik performansa önem verdiği için okul başarısı düşük olan çocuğu, “Çok basit bir konuyu bile anlamıyorsun, sen aptal mısın?” gibi cümlelerle aşağılayıp, kendini yetersiz hissettirebilir.

Bu sözler, çocukların kendine inancını kaybettirdiği gibi, sevilmediği ve önemsenmediği hissini de yaratır.

Gerçek potansiyelini sergileyemez!

Çocuklar, yeterince ilgi ve sevgi görmezse sağlıklı ve mutlu olamaz. Aileler, bir dönem boyunca farkında olmadan çocuklarına okul sorumluluklarını hatırlatmaktan, onlara sarılmayı, öpmeyi, takdir etmeyi unutabilir. Oysa çocuğun notunun yüksek olmasından daha önemli şey, ruh sağlığıdır. Çocuk kendini başarısız hissettikçe, öz güveni düşer, değersiz hisseder, giderek içine kapanır ve ruh sağlığı bozulur. Ruh sağlığı bozuk olan bir çocuk zaten potansiyelini gösteremez ve hiçbir alanda başarılı olamaz.

Okul sorumluluklarını hatırlatmanın yanı sıra onlarla oyun oynamalı, sarılmalı ve takdir edecek alanlar yaratmalı ve yeteneklerini keşfetmelisiniz. Okul başarısı ve karnesi konusundaki baskı ile hakaret, başarısını artırmayacak, iletişiminize zarar verecektir.

Karne çocuğun değil, sizindir!

Okul performansını etkileyen birçok çevresel faktör var. Okul kalitesi, çocuğun psikolojik ve fizyolojik özellikleri, aile ortamındaki huzur, anne babanın ilgisi önemli etkenler. Bu nedenle aslında çocuğun karnesi, sizin de karnenizdir. Çünkü ona sunduğunuz şartlara göre performansını sergiler.

Karne günü bunlara dikkat edin!

Psikolojik olarak hazırlayın: Karne almadan bir gün önce çocuğunuzun kaygılarını azaltıcı bir şekilde konuşma yapmanız önemlidir. “Sevgili kızım/oğlum bu dönem karne notun bazı derslerde düşük olabilir. Biliyorum, bu konuda kaygılı ve üzgünsün. Ama notlar senin tüm potansiyelini yansıtmaz. Eğer bir sonraki dönemde eksik olduğunu düşündüğün konularda daha fazla çalışırsan, notlarını yükseltebilirsin” gibi cümlelerle onu hazırlayabilirsiniz.

Ona sarılın ve güvendiğinizi gösterin: Karne notu ne olursa olsun, çocuğunuzu koşulsuz sevdiğinizi hissettirin. Özellikle karnesi zayıf olan çocukların sevginize ve ilginize daha fazla ihtiyacı var. Çünkü kendinden utanır, başarısız ve yetersiz hisseder.

Böyle bir psikolojiyle eve gelen çocuğa karnesindeki notlar konusunda eleştiride bulunur ve hakaret ederseniz, daha büyük utanç duyar ve bir sonraki dönem başarılı olmak için çabalamaz.

Akademik destek alın: Çocuğa karne notu düşük diye hakaret etmek kesinlikle çözüm değildir. Tam tersine zayıf olduğu konularda akademik destek alabilirsiniz.

Ona, “Zayıf olduğun konuları çalışır, seneye yükseltirsin, bu sene çok çaba harcadığını biliyorum” gibi daha olumlu cümleler söyleyip; çok sevdiğinizi, gurur duyduğunuzu ve biraz daha çabalarsa okulda daha başarılı olabileceğini ifade edebilirsiniz.

Başka çocuklarla kıyaslamayın:

En önemlisi çocuğunuzun karne notunu kimsenin çocuğuyla kıyaslamayın ve arkadaşları hakkında olumsuz yorum yapmasına izin vermeyin. Çünkü her çocuğun yetenekleri ve şartları farklıdır.