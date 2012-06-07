Karnesi kötü olan çocuğu yargılamayın!





Merhaba Sevgili Anne Babalar

19 Eylül 2011 da başlayan 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılı bu hafta 8 Haziran 2012 Cuma günü sona eriyor. Bu hafta çocuklar uzun ve yorucu bir maratonun ardından heyecanla okullarının tatil olması bekliyor. Diğer taraftan karnesi için kaygılanan çocuklarımız da var. Karnesindeki notlarla mutlu olmayan, anne babasının karnedeki not beklentisi yüksek olan çocuklar için bu Cuma günü biraz buruk geçebilir.

Karnesi kötü olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

Çocuklarınıza bu önemli günde çok yapıcı ve anlayışlı yaklaşmanızı öneriyorum. Aksi taktide çocuğunuzla olan iletişiminizi zedeleyebilirsiniz. Karne uzun bir eğitim döneminin sonucudur. Bu bitişte çocuğunuza bağırmanız, olumsuz yaklaşmanız, onu karnesi için cezalandırmanız karnesini düzeltmeyecektir aksine aranızdaki problemleri daha artıracaktır.

Unutmayın ki bu karne tüm aile bireylerinin karnesidir. Çocuğun gelişiminde, psikolojisinde, okul performansında başta anne baba olmak üzere aile bireylerinin rolü büyüktür. Ortada bir başarı varsa da, bir başarısızlık varsa da anne babanın bu başarı ve başarısızlıkta mutlaka payı vardır. Kısacası bu karne sadece çocuğun karnesi değildir. Bu nedenle çocuğunuza anlayışlı olun ve şu şekilde davranmaktan kaçının:

Çocuğunuzu notları düşük diye korkutmayın, tehdit etmeyin, cezalandırmayın, dövmeyin!

Çocuğunuzu “sen aptalsın”, “senden adam olmaz” gibi sözlerle aşağılamayın, rencide etmeyin!

Çocuğunuzun karnesini “Bak Ahmet’in karnesi senden iyi, senin neden böyle” gibi sözlerle diğer arkadaşlarıyla kıyaslamayın!

Karnesi kötü olan çocuğunuzla iletişiminiz tekrar gözden geçirin, biz nerede hata yaptık diye düşünün, çocuğunuzun algısı ve dikkatiyle ilgili bir sorun varsa mutlaka uzman bir pedagogdan destek alarak problemleri bulun ve ona göre çocuğunuza destek olun.

Çocuğunuzun aldığı karnenin sizin de karneniz olduğunu utmamanız dileğiyle,



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist



Parenting Skils & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com

