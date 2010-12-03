Katil anne babaların psikolojileri

Sevgili anne babalar,

Son zamanlarda basında çok sık karşılaştığımız yasak aşk cinayetlerinin en ürkütücüsü “bebeklerin öz anne babaları tarafından ölüme terk edilmesi ve öldürülmesidir”. Bir anne baba olarak inanmanız gerçekten çok zor biliyorum. Siz bebeğinizi sevgi dolu severken ve hayattaki tüm kötülüklerden korumaya çalışırken bir anne babanın öz bebeğini acımasızca öldürebileceğini düşünmek bile korkunç gelebiliyor.

Peki, anne babalar hangi psikolojik ve toplumsal nedenle böyle bir cinayeti gözlerini kırpmadan işleyebilir?

Toplumdan dışlanma korkusu

Yaşadıkları yasak aşk sonucunda dünyaya gelen bebeklerini öldüren anne babaların verdiği ifadelerde en sık karşılaşılan neden “yasak aşk yaşadığı için toplumdan dışlanacağı korkusu”. Yasak aşk yaşadıkları için dışlayan toplum kendi öz bebeklerini öldürdüğü için daha ağır dışlayacağını unutuyorlar. Elbette böyle bir durumda sadece toplum değil, kanunlar da bunu dışlar. En son yasak aşk yaşadığı için çocuğunu öldüren anne babaya müebbet hapsi istenmiş. Gözlerini dünyaya açmasıyla kapaması bir olan bir masum bir bebeğin günahını nasıl ödeyecekler, vicdanları onları nasıl rahat bırakacak bunu bilmiyoruz. Toplumdan dışlanma korkusuyla daha da büyük bir hata yapmak doğru değil.

Yasak aşklarının ortaya çıkacağı korkusu

Yanlış evlilikler veya çiftler arasında yaşanan problemlerden dolayı bir taraf kendini bir yasak aşkın içinde bulabiliyor. Bunu gizli yaptığı için bunun tek kanıtı olan “bebeği” ortadan kaldırmak istiyorlar. Bebeği bir canlı değil, ortadan kaldırılması gereken bir obje gibi görüyorlar. Kürtaj şansını kaçırıldıysa daha bebekleri doğmadan “bebeğin” ölümüne karar veriliyor. Böyle bir kararı verdikleri için de bebeklerini hastanede de doğurmak istemiyorlar. Gizli doğururlarsa bebeklerini öldürdükleri için kimse onları cezalandıramaz ve bu suçları gizli kalır diye düşünüyorlar. Her zaman düşündükleri gibi olmasa da basına yansımayan kim bilir kaç yasak aşk bebekleri öldürüldü.

Bakacak gücünün olmaması

Başka bir neden ise annenin bakacak gücünün ve şartlarının uygun olmamasıdır. İfadelerde çok sık karşılaşılan diğer neden babanın bebeği red etmesi ve ilişkiye son vermek istemesidir. Sorumluluğunu yerine getirmeyen baba tarafından terk edilen anne çareyi bebeği yok etmekte buluyor. Çözüm olarak ya bebeğini ölüme terk ediyor veya kendi elleriyle bebeğini öldürüyor. Maddi gücünün olmaması böyle bir cinayetin açıklaması olamaz. Eğer bakacak gücü yoksa bebeğini öldürmek yerine yakınlarından yardım isteyebilir veya bakımını devlet üstlenebilir.

Yasak aşkın yaşanmasını doğru bulmuyorum ama yasak aşk yaşadıkları için kimseyi yargılayamam. Bunun nedenlerini değerlendirmek gerekiyor. Ne buna neden oldu, Eşini sevmiyor mu, Zorla mı evlendirildi, psikolojik sorunları mı var bütün bunları değerlendirmek gerek. Ama yasak aşk yaşadığı için dünyaya gelen masum bir bebeğin öldürülmesinin hiçbir açıklaması olamaz. Bunu şiddetle kınıyorum. Masum bir bebek anne babasının hatasını canıyla ödeyemez. Yasak aşk yaşayanlar önlemlerini baştan almalı ve yaptıkları bu hataya masum bir bebeği de katmamalılar. Eğer bebek doğduysa bebeği öldürmek yerine çevrelerinden ve devlet yetkililerinden destek almalılar.

Yasak aşk cinayetlerinin ve yasak aşk ilişkilerinin önüne doğru evlilikler yaparak geçebiliriz. Sağlıklı evlilikler yapabilmek için önce ruh sağlığı yerinde bireyler olmak gerekiyor. Sağlıklı bireyler yetiştirerek böyle çarpık ilişkileri ve cinayetleri önleyebiliriz.

Anne babaların masum bebeklerini öldürmemeleri dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Kurucu, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial ve Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center