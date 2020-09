Kayu'yu (Caillou) Anne Babalar Eleştiriyor!

Kayu’yu Anne Babalar eleştiriyor!

Sevgili Anne Babalar,

Caillou(Kayu) ile ilgili yazım hakkında o kadar fazla geribildirim aldım ki “Neymiş bu Kayu” diye düşünmeden edemedim. O kadar önemli konularda yazılar yazdım onlarda bile bu kadar fazla geribildirim almamıştım. Öncelikle gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. İlginiz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Konuya yabancı olan okuyucularımızın bu yazıyı okumandan önce bir önceki yazımı okumalarını rica ediyorum.

Bana gelen geribildirimler Kayu’yu eleştiren ve savunan anne babalar olmak üzere iki grupta toplanıyor. Birçok anne baba Kayu fanatikliğinin olumsuz etkisi üzerinde dururken, bir grup anne baba ise Kayu’nun diğer çizgi filmlere göre daha masum olduğunu savunuyor. Evet Kayu diğer çizgi filmlere göre daha masum. Fakat Kayu’daki sorun bu çizgi filmin çocuklar için zararsız ve mükemmel bir çizgi film seçeneği olarak düşünülmesinden kaynaklanıyor. Her çizgi filmde olduğu gibi faydaları yanında Kayu’nun da çocuklar üzerinde olumsuz etkileri var. Her çocuk farklı olduğu için Kayu her çocuğu farklı etkileyecektir.

Kayu’yu sadece ben değil, birçok uzman ve öncelikle siz anne babalar eleştirmektedir. Kayu ile ilgili eleştirileri kabul etmek istemeyen anne babalar ise Kayu ile ilgili olumsuz yorumlardan oldukça rahatsız. Tabi ki herkesin fikri farklı olduğu gibi Kayu’yu çok tehlikeli bulmayan anne babalar Kayu’yu çocuğuna izletmeye devam edebilirler. Onların bu özgürlüğünü kimse kısıtlamıyor. Benim hem kişisel, hem de uzman görüşüm Kayu fanatikliğinin özellikle küçük çocukların üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu yolundadır. Bununla ilgili yorumlarımı bir önceki yazımda paylaşmıştım. Bu yazımda kendi yorumlarımdan çok siz anne babaların Kayu ile ilgili eleştirilerine yer vermek istiyorum.

Anne Babalar Kayu fanatiği çocuklar için çok endişeli!

Bir anne Caillou’dan dolayı kendi kızında gözledikleri olumsuzlukları şu şekilde dile getiriyor;



“1.Karanlıktan korkmayan (henüz korkmayı öğrenmediği için) kızım, Caillou'nun karanlıktan korkması temalı bölümünü izledikten sonra korkmanın ne olduğunu öğrendi ve bizim de kendisiyle gelmesini istemeye başladı odasına giderken.

2. Yaşlanma ve ölüm temalı bölümü izleyen bir arkadaşımın kızı, kreşte sık sık annesinin yaşlandığını ve öldüğünü söylemeye başladı. Babasına sizin yaşlanmanızı istemiyorum, ölmeyin siz diyerek duygusal sahneler yaşadı ve yaşattı.

3. Kreşe giden ve kreşe alışkın olan kızım, sabahları ağlamaya başladıktan birkaç gün sonra ağlamadığı bir sabahın akşamında "anne ben artık arkadaşlarımdan utanmıyorum" diyerek beni dumura uğrattı. Biraz düşündükten ve endişeden sonra yakın zamanda izlediği Caillou'nun büyükbabasının arkadaşıyla tanışması ve "Caillou büyükbabasının arkadaşından biraz utanmıştı" cümlesi yankılandı beynimde. Daha önce sorduğu ama benim o an çok da üzerinde durmadığım "anne utanmak nedir, kötü bir şey mi?" sorusu da yine yakın zamanlarda gelen konuyla ilgili bir başka soruydu. Şimdilik Caillou ile maceralarımız bunlar ama beni düşünmeye başladı. Verdiği mesajlar çocuklar tarafından böyle mi algılanıyor yoksa sadece benim kızım mı yaşıyor bunu diye merak ediyorum. Yine de artık Caillou izlemiyoruz biz.”

Annemizin bu endişesine kesinlikle katılıyorum. Tüm çocuklar bu mesajları bu şekilde algılıyorlar. Caillou küçük çocukların idolü haline gelmiş. Bu yaştaki çocuklar için bu kahramanın yaptığı her şey doğru kabul edilir. Zaten bu yaşta çocuklar kendileri gibi olan bu çocuktan hayatı öğreniyorlar. Fakat öğrendikleri bu hayat gerçeği çok yansıtmıyor.

Bir babamız şu şekilde yazmış “ Kayu’nun babası çalışmıyor. Onla ilgileniyor sende işe gitme baba, diyor çocuğum. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Bir annemizde şunu yazmış: “ Kızım illa kardeş istiyorum diye tutturdu. Kayu’nun kardeşi var neden benim kardeşim yok diyor. Ne yapacağımı şaşırdım.”

Görüldüğü gibi çocuklar Kayu gibi bir aileye sahip olmak istiyor, anne babalarının Kayu’nun anne babası gibi olmasını istiyor ve öyle değilse eleştiriyorlar. Biz çocuklarınızı diğer çocuklarla kıyaslamayın derken, çocuklar anne babasını Kayu’nun anne babasıyla kıyaslamaya başlamış.

Bir annemiz; “Kayu bana çok mekanik geliyor. Çocuktan çok robota benziyor. 3 yaşın altındaki çocukların bu çizgi filmi izlemeleri sakıncalı. Ben arkadaşlarıma Kayu’nun olumsuz yönlerini anlatmaya çalışıyordum. Benim gibi düşünen birini bulmuş oldum. Yazıklarınızın her kelimesine katılıyorum. Çocuk bu çizgi filmde bilmediği duyguları öğreniyor. Ben çocuğumun erken büyümesini istemiyorum. Zamanı geldiğinde bu duyguları öğrenir.”

Annemiz tam da benim üzerinde durduğum konuyu vurgulamış. Kayu, en çok bilişsel seviyesi henüz gelişmemiş küçük çocukları etkisi altına alıyor. Çocukların erken olgunlaşmasını, bir dönemi yaşamadan, o dönemi tamamlamadan bir sonraki döneme geçmesini istemiyoruz. Barbie, WİnX kızlarda kız çocuklarının erken ergenliğe girmesine neden oluyor. Ama çok küçük çocuklar bu durumdan daha fazla etkilendiği için Kayu daha tehlikelidir. Kayu’yu tehlikeli bulmayan anne babalar çocuklarına bu çizgi filmi izletmeye devam edebilirler.

Sadece Kayu değil, diğer çizgi film fenomenleri hakkında yazı yazmamı isteyen ailelerimiz var. Kayu küçük çocukların fenomeni, daha büyük çocukların fenomenlerinden biri BEN10 ve Bakugan bunlarla ilgili yazımı da çok yakında sizlerle paylaşacağım.

Sizden ricam şikayetçi olduğunuz bu çizgi film fenomenlerin çocuğunuz üzerindeki etkisini, gözlemlerinizi burada paylaşmanız. Bu gözlemleriniz ışığında bu çizgi filmleri birlikte tartışalım. Sesinizi tüm anne babalara duyurun. Yorumlarınızı bekliyor olacağım.

Çocuklarınızdaki gözlemleri paylaşmanız dileğiyle,

