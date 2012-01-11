Kek ve kurabiye kokusunun çocuklar için anlamı...

Kek ve kurabiye kokusunun çocuklar için gizli anlamı!

Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı çalışan anne sayısı giderek artıyor. Bununla birlikte çocuklar da bakıcılarla büyümek zorunda kalıyor. Maalesef çocukların çoğu okuldan eve geldiklerinde annelerini göremiyor veya anneleri ile birlikte aynı anda evin kapısından giriyor. Evin sıcaklığını hissetmiyorlar. Kendi çocukluğumuz aklımıza geldiğinde sıcak bir kek ve kurabiye kokusunun tüm aile üyelerinin içini ısıttığını, aileye bağlarını kuvvetlendirdiğini hatırlarsınız.

Anneler hafta içi işte çalışırken, hafta sonları ise evin düzenini devam ettirmek için alışveriş ve evin diğer işleri için koşturuyor. Dolayısıyla anneler çocuklarına özel hamur işleri yapma fırsatı bulamıyor.

Çocuklar eve geldiklerinde sıcak bir aile ortamı görmek ister, kapıyı açtıklarında kendi evlerinde kek, kurabiye kokusu almak ister. Çünkü çocuklar annelerin elinden bir şeyler yemekten mutluluk duyar. Annelerinin çocuklarına özel bir şeyler pişirmesi onları özel hissettirir. Aslında sıcak bir kek, kurabiye kokusu aile sıcaklığının temsil eder. Bir kek kokusu aldığınızda çocukluğunuzdaki çok özel hatıralarınızı hastırlarsınız.

Bu nedenle sevgili anneler, hafta içi zaman bulamıyorsanız bile hafta sonu çocuğunuza kek, kurabiye pişirebilirsiniz. Hafta içi bir günde olsa sürpriz yapıp işten erken çıkıp çocuğunuzu sıcak bir kek kokusuyla şımartabilirsiniz. Çocuğunuza kendi ellerinizle hazırladığınız bir tatlı, herhangi bir pastaneden aldığınız tatlılardan çok daha değerlidir. Çocuğunuza bu mutluluğu yaşatın.

Dilerseniz çocuğunuzun kek ve kurabiye pişirirken size yardım etmesini isteyebilirsiniz. Bu yardım çocuğunuzun kendiyle gurur duymasını sağlayacaktır.

Çocuğunuza kek ve kurabiye pişirmeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com