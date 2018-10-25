Kendinizi zaman ayırın

Anne-babalar çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun tempoda çalışıyorlar. Özellikle okul çağında evladı olan ebeveynler, hafta sonları da onları kurslara göndermek için koşturma içinde oluyorlar. Kendilerine ayırdıkları zaman neredeyse hiç yok. Eve girdikleri zaman da çocuklarıyla ilgilenmesi ve uyku saati derken, anne-babalar birbiriyle sohbet edecek zaman bulamıyor.

Çocuklar, anne-babasının konuşmasına izin vermeden uyku saatine kadar sadece onlarla ilgilenmesini istiyor. Çalışan ebeveynler de çocuklarını ihmal ettiklerini düşünerek, suçluluk duygusuyla kendilerinden vazgeçiyor ve tüm akşamlarını sadece onlara ayırıyorlar.

Kaliteli vakit geçirin

Anne-babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın miktarı değil, kalitesi önemli. Bunun için ebeveynlerin de kendine iyi bakması gerekir. Hem birey olarak kendilerine hem de çift olarak birbirlerine zaman ayırmalılar. Hobileriyle ilgilenmeleri, hem çocukları için hem de evlilikleri için önemli. Çünkü kendini ihmal eden ebeveynlerin tahammül gücü de düşük olur.

Evdeki huzursuzluk, iletişime zarar verir. Bir süre sonra eşler arasındaki ilişki kopma noktasına gelir. Unutmayın, anne-babalar robot değildir. Çiftler en azından hafta bir ya da iki defa çift olarak baş başa zaman geçirecekleri bir etkinlik yapmalı. Bu parkta bir yürüyüş de olabilir, sinemaya gitmek de olabilir. Anne-babalar, bebek olduktan sonra birbiriyle sohbet etmeyi özlüyor. Mümkün olduğunca beraber zaman geçirip, dertleşmek ve sohbet etmek duygusal bağı güçlendirmektedir. Eğer çiftler mutlu olmazsa, yeterli bir anne-baba olmaları da mümkün değildir.

Enerjiniz düşmesin

Bir insan mutlu ise mutluluk verir, değilse veremez. Çiftlerin birbiriyle iyi iletişim kurmasının kaynağı, birey olduklarını hatırlamalarıdır. Kişi sevdiği etkinliklere zaman ayırmazsa, hayat enerjisi düşer, bir süre sonra hiçbir şey onu mutlu etmemeye başlar. Anne-babaların da bireysel olarak evlenmeden önce yaptıkları etkinliklere devam etmeleri, o dönemdeki arkadaşlarıyla görüşmeleri ve sevdikleri mekanlara gitmeleri kendilerini iyi hissettirecektir.

Çocukların mutlu büyümesinin kaynağı, mutlu anne-babalardır. Evladınıza nefes almadan zaman ayırmanız, onları iyi yetiştirmenize destek olmayacaktır. Tam tersine daha tahammülsüz, stresli ve mutsuz ebeveynler görmesine yol açacaktır. Unutmayın, kendinize zaman ayırmak, çocuklarınızı ihmal etmek değildir.