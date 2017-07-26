Kent hayatı çocukları tembelleştiriyor

Kent hayatı çocukları birçok açıdan kısıtlıyor. Öncelikle yeterince hareket edebilecekleri yeşil alanları yok. Okulda ve evde dört duvar arasında zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Onların özgürce oynaması için büyük oyun alanları, hareket etmesi için ise zamanları yok.

Kentlerde yaşayan anne-babaların hayatı da gerçekten zor ve koşturmaca içinde geçiyor. Tüm gün çalışıp eve yorgun dönenen ebeveynler çocuklarının okul sorumluluklarını yerine getirmesine odaklanıyor ve ona evde görevler vermekten çekiniyor. Çocuklar birer ‘robot’ gibi kapalı alanlarda üzerine titreyerek büyütülüyor. Kalkmasından yatmasına kadar her şey bir program içinde ilerliyor. Çocuğun işi okula gitmek, ödevlerini yapmak ve fırsat kalırsa oyun oynamak oluyor.

Anne-babalar çocukları tek okusun da evde bir şey yapmasın, bir sorumluluk almasın yaklaşımındalar. Durum böyle olunca da minikler işe yaradığını hissedemiyor. Çocuklar evde ebeveynlerine yardım etmek ve bir işe yaramak isterler. Bir şey ortaya çıkarıp bununla gurur duymak isterler. Ayrıca hareket etmek ve çalışmak isterler. Kısacası üretmek isterler. Enerjilerini atabilmeleri için hareket etmeye, çalışmaya ve sorumluluk almaya ihtiyacı vardır. Babasına bir şeyi tamir ederken yardım eden çocuğun yaşadığı gururu düşündünüz mü ya da annesine bahçede yardım edip saksıları değiştiren çocuğun gururunu gördünüz mü? Çocuklar ciddi işler yapmak ve önemsenmek isterler.

Tembellik yok

Sevgili anne-babalar, çocuklarımızı tembelleştiren aslında bizleriz, çünkü onlara sorumluluk vermek istemiyor, her şeyi tüketerek mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Çocuklarımıza sürekli oyuncak almak veya onları bir etkinliğe göndermekle meşgulüz. Evet, bütün bunlar gerekli ama çocuğun hareket etmeye ve çalışmaya da ihtiyacı var. Ve lütfen dikkat, burada çocukların istismar edilerek çalıştırılmasından bahsetmiyorum.

Robotlaştırmayın!

Günümüz çocuklarının hayattan koparak robotlaşması söz konusu. Çocuklar üniversiteyi bitirip mezun olunca çalışacak kuklalar değildir. Evde verilecek yaşına uygun sorumluluklarla iş yapabilir ve bir ürün ortaya çıkarabilirler. Örneğin, masayı hazırlamak, kaldırmak, çöpleri dökmek, odasını toplamak, kıyafetlerini katlamak ve toz almak gibi. En önemlisi ise kendi öz bakımını yapmasını istemeniz. Kocaman çocuğunun kıyafetini giydiren, yemeğini yediren anne-babalar var. Bu yaklaşım onun kendini gerçekleştirmesini engeller ve çocuk kendini yetersiz ve anne-babaya bağımlı hisseder.

Hareket etsinler

Çocuğun hareket etmesi; çalışması, oyun oynaması, yaşaması, hayatın bir parçası olması ve hayattan izole olmaması demektir. Bu nedenle hareket etmesine, sorumluluk almasına, üretmesine, kendiyle gurur duymasına izin vermek ve fırsatlar yaratmak gerekir. Çocuğunuzu hayattan izole edilmiş, tembel ve pasif büyütmeyin. Onu, yaşına uygun görevler alıp çalışabilecek bir birey olarak görün ve çocuğunuza saygı duyun.