KESİM TRAVMASINI ÖNLEYİN

Her sene sabırsızlıkla beklediğimiz Kurban Bayramı geldi. Bu bayramda programınızı oluştururken çocuğunuzu da dikkate alın. Bayramın anlamını ona anlatın. Kurban Bayramı’nın dostluk, paylaşma, dayanışma ve bayramlaşma gibi önemli konuları içerdiğini söyleyin. Bayramlaşmanın ne olduğu, nasıl olduğu, bayramlaşmaya gitmenin ve ikramların bilgisini verin.

Çocukla Kurban Bayramı’nın diğer güzelliklerini yaşamaya özen gösterin. Alışveriş, ziyaretler, bayramlaşma ve paylaşma gibi değerleri ona yaşatın. Diğer taraftan çocuklarınız Kurban Bayramı’nda farkında olmadan travma yaşayabilir ve kurban kesim sahnesinden etkilenebilir. Önlemlerinizi almalı ve dikkatli davranmalısınız.

Kesimden uzak tutun

Çocuğunuzun yaşı büyükse anlayacağı şekilde Kurban Bayramı’nı açıklayabilirsiniz. Anlayacak yaşta değilse, kesimin detayına girmeden anlatın ve kesimden uzak tutun.

Kurban Bayramı hazırlıkları ve kurban kesimiyle ilgili sohbetlerinizi çocuğunuzun yanında ayrıntılı konuşmayın. Dinlemiyor sanırsınız ama oynarken kulağı sizdedir.

Ayrıca Kurban Bayramı’nda bayramlaşmaya gittiğiniz, yakınlarınız kurban kesimiyle ilgili ayrıntılı konuşmaya başlarsa, çocuğunuzu ortamdan uzaklaştırın ve dinlemesine izin vermeyin.

Kurban Bayramı’nın ilk günü daha fazla kesim yapıldığı için tetikte olun. Maalesef açık alanlarda kötü sahnelere şahit oluyoruz. Bayramlaşmaya giderken çocuk yolda bu sahneleri görebilir. Yaşı küçükse, göremeyeceği yerden gitmeye gayret edin ya da onun dikkatini başka yöne çekin ve görmesine izin vermeyin. Ayrıca çocuğunuzu yanınızdan ayırmayın ve bayramlaşmaya da birlikte gidin.

Haberlere dikkat!

Kurbanlığı önceden alıp, evcil bir hayvan gibi bahçede beslemeyin. Çocuk hayvanla sevgi bağı kurup, sizi de keserken görürse büyük travma yaşar ve bu çatışma duygularını kontrol edemez. Çocuk, kurbanlığın ölümünden dolayı sarsılır ve yas tutar.

Kurban Bayramı’nda kesinlikle çocuklara haber bülteni izletmeyin. Çünkü tüm haberler yasak alanlarda kesilen kurbanları ve çocuklarınızın yaşına uygun olmayan sahneleri göstermektedir.

Bütün bu önlemlere rağmen çocuğunuzun arkadaşı bir travma yaşamış olabilir ve şahit olduğu kesim sahnesini ayrıntılı bir şekilde aktarabilir. Çocuk travmayı duyunca da olumsuz etkilenir. Öyleyse uygun bir dilde neden kesim yapıldığını anlatıp profesyonel destek alabilirsiniz.

Şahit olursa...

Önlemlere rağmen çocuğunuz kurban kesim anına şahit olduysa, onun yaşına dikkat etmeli ve ne kadar etkilendiğini konuşarak anlamaya çalışmalısınız.

Uzman değilsiniz ama çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz.

Çocuğunuzda ciddi değişiklikler ve olumsuz davranışlar görüyorsanız, mutlaka çocuk psikolojisi uzmanından destek almalısınız.