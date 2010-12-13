Kışın çocuklarınızı eve hapsetmeyin!

Sevgili Anne Babalar,

Kış mevsimi geldi ve soğuklar kendini hissettiriyor. Kış aylarında çocuğunuz üşütecek hasta olacak diye endişeleniyorsunuz, üşümesine neden olacak her şeyden uzat tutuyorsunuz. Bu endişenizden dolayı çocuğunuza karşı daha korumacı yani kısıtlayıcı yaklaşıyor olabilirsiniz. Bunun en basit örneği kış aylarında çocukların dışarıyla alakasının kesilmesidir.

Anne babaların büyük çoğunluğu bu hataya düşebiliyor. Çocukların kış aylarında dışarı çıkmasına, dışarıda oynamasına izin verilmiyor. “Ya hasta olurda üşütürse” diye çocukları evlere, kapalı alanlara kış boyu hapis ediyoruz. Öncelikle çocukların enerjisi, bünyesi bizimle aynı değil. Biz evde saatlerde oturabiliriz ama çocuklar oturamaz. Çocukların dışarıya çıkıp, enerjisini atmaya ihtiyacı var. Çocukların dışarı çıkmasına izin vermediğimiz için evde bilgisayar, internet, TV bağımlısı olmasına neden oluyoruz.

Çocuklarımıza doğuştan korumacı yaklaştığımız için soğuğa karşı vücutları direnç geliştiremiyor. Birçok ülkede çocuklar kış aylarında da yaz günlerindeki gibi dışarıda yeterince oyun oynayabiliyor. Kış ayrının tek farkı çocukların daha kalın giyinmek zorunda olmalarıdır. Çocukları küçüklükten soğuğa alıştırırsak daha dirençli olacaklardır. Bunun için çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun kış aylarında da her gün dışarı çıkmasına ve hava almasına izin verin.

Bu konuda köy çocukları şehir çocuklarından daha şanslılar. Çünkü köy çocukları kış aylarında da dışarıda birkaç saat oyun oynuyor ve karın tadını çıkarıyorlar. Şehirdeki çocuklar ise çok güzel bir kar yağıyorsa bile en fazla 5 dakika dışarıda karla oynayabiliyorlar. Çocuklar evden servisle okula gidiyor, servisle eve dönüyor ve dışarıda vakit geçirme şansları olmuyor.

Kış ayları çocukların evde hapis kalmalarını değil, çocukların kış aylarına göre giyinmelerini gerektirir. Çocuklarınızı hasta olacak diye kışın dışarıya göndermezseniz daha hassas bir bünyeye sahip olur ve daha sık hasta olurlar.

Bu korumacılık sadece anne babalarda değil, öğretmenlerde de var. Özellikle anaokullarında çocukların gün içinde dışarı çıkmalarına kesinlikle izin verilmiyor. Bu karar bazen okul yönetiminden bazen de velilerden dolayı alınıyor. Ben velilerin çocuklarını bahçeye çıkmamaları için değil, çıkarmaları konusunda ısrar etmelerini öneriyorum.

Çok yoğun kar yağmıyorsa ve hava çok soğuk değilse, kış ayları da olsa çocukların dışarıda her gün en az yarım saat zaman geçirmeleri gerekir. Eğer hava çok soğuk değilse çocuklar bir iki saatte dışarıda zaman geçirebilirler.

Çocuklarınızla kış aylarında sizde dışarı çıkıp oynayın. Özellikle yerler karlıysa bu kardan adam yapıp, bu güzelliği paylaşmanın tam fırsatıdır. Unutmayın bazı ülkelerde çocuklar karın ne olduğunu bilmiyor. Kar yağışına sahip ülkemizde çocukların birçoğu bu güzelliği korumacı yaklaştığımız için yaşayamıyor.

Kendi çocukluğunuzu hatırlamanız ve çocuğunuzu kış aylarında eve mahkum etmemeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Kurucu, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial ve Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center