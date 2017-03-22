KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ERKEN YAŞTA KAZANDIRILMALI

Birçok anne-baba, çocuklarının kitapla ilişkilerinin okuma-yazmayı öğrendiğinde başladığını düşünüyor.



Oysa bu alışkanlık, kitap sevgisiyle başlar. Yani minikler okuma-yazma bilmese de kitaplarla erken yaşlarda tanışmalıdır.

Bebeklik dönemine uygun bez kitaplar vardır. Onlar için kitapları incelemek ve resimlerine bakmak da okumaktır. Dolayısıyla bebeklikten itibaren kitaplarla oynamaya başlarlar.

Resimleri okusunlar

Okul öncesi dönemde çocuklar okuma-yazma bilmedikleri için kitapların resimlerine bakarak hikayeyi anlamaya çalışır. Bu nedenle küçük yaş gurubundakiler için resimli kitaplar çok faydalı. Hatta bu yaş gurubu için üç boyutlu kitaplar bile var.

Küçük çocuklar bu dönemde her şeyi somut ve görsel öğrenir. Görsel ne kadar fazlaysa, hikaye kitabını anlamaları da o kadar kolay olur. Fakat burada kitapların çizimleri konusu da çok önemli. Çizgi filmlerde olduğu gibi, ne olduğu belli olmayan ve yaratığa benzeyen objeleri içeren resimler tercih edilmemeli.

Görseller gerçeğe yakın olmalı, ağaçları, doğayı, hayvanları ve insana benzeyen çocukları içermeli.

Ona zaman verin

Çocuklar birinci sınıfa başladığında onlara “Sen büyüdün artık, oyuncaklara ya da resimli kitaplara gerek yok” demek doğru bir yaklaşım değil. Bu nedenle ilkokul üçüncü sınıfa kadar yine resimleri bol hikaye kitaplarına bakabilirler. Daha sonrasında biraz daha az resimli kitaplarla, klasikleri okuyabilirler.

Yaratıcılığı gelişir

Kitaplar miniklerin hayal kurmasını sağlar. Hayal gücü yüksek olan çocukların yaratıcılığına katkıda bulunur. Aynı zamanda terapi etkileri de vardır.

Çocuklar, masal kahramanlarıyla özdeşim kurar ve hikayeden dersler çıkarırlar. Ayrıca masal kahramanın davranışlarını da model alırlar.

Okumak ve başarı

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak, ilerde akademik başarının artmasına da katkıda bulunur. Kitaplar, çocuğun dünyayı tanımasına ve genel kültürün artmasına destek olur. Birçok açıdan bu alışkanlığı kazanmak, miniklerin gelişimini hızlandırır.

Çocuğunuzun kitapları sevmesi dileğiyle.



