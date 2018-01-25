KONUŞMA GECİKMESİNİ CİDDİYE ALIN

Günümüz koşullarında çocuklar evlerde yalnız büyümek zorunda kalıyor. Yaşıtlarıyla kısıtlı görüştüklerinden dolayı birçok alanda gelişimleri geri kalıyor. Dil gelişimindeki gerilikse en sık görüleni. Özellikle erkek çocuklarda daha fazla yaşanan bir problem. Diğer taraftan anne-babalar, çocuklarındaki konuşma gecikmesini kendileriyle kıyaslayarak ciddiye almıyor. “Ben de çok geç konuşmuşum” şeklindeki açıklamalarla, onların durumunun normal olduğunu düşünüp zamanında tedavinin önüne geçiyorlar.

Oysa konuşma gecikmesi, birçok ciddi problemin habercisi olabilir. Bu durumun basit bir gecikme ya da otizm ve diğer bozuklukların belirtisi olup olmadığını anlamak için takibe almak ve doğru bir tedavi programına başlamak gerekir. Durum otizmle ilgili değilse ve gelişim geriliği de olsa, çocuğun ilkokula başlamadan önce yaşıtlarıyla arasındaki gelişimsel farkı kapatabilmesi için müdahale edilmesi gerekir.

Düzenli kontrol edilmeli

Çocuğunuzun gelişimini düzenli aralıklarla takip ettirmeniz, ileride oluşabilecek birçok problemin önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Anne-babalar, 0-3 yaş döneminde çocuklarının gelişimlerinin normal olup olmadığını genelde aynı yaştaki miniklerin gelişimiyle karşılaştırarak anlamaya çalışır.

Kıyasladıkları çocukların gelişimi kendi evladından gerideyse, kendi çocuklarının gelişiminin geri olmasına rağmen onları normal veya ileride gibi görebilir. Aynı şekilde karşılaştırdıkları miniklerin gelişimi kendi çocuklarından ilerideyse, kendi evladının gelişiminin geride olduğunu düşünebilir.

Kıyaslamak doğru değil

Çocuğun gelişiminin normal olup olmadığını anlamak için onları diğerleriyle kıyaslamak, sağlıklı bir yöntem değildir. Miniğin gelişiminin ne düzeyde olduğunu ancak uzman bir klinik çocuk psikoloğuna danışarak öğrenebilirsiniz. Genelde anne-babalar çocuklarındaki eksikliği görmeme eğilimindedir. “Çocuk biraz büyüsün öğrenir, biraz büyüsün konuşur” diyerek uzman kontrolünü geciktirirler. Özellikle konuşma gecikmesi bu durumların başında gelir.

Oysa zaman kaybı, onlar için çok tehlikelidir. Çünkü daha sonra yaşıtlarıyla arasında gelişimsel bir fark kalabilir. Nasıl ki anne-babalar çocuk doktoruna giderek onun fizyolojik gelişimini düzenli değerlendiriyorsa, çocuk psikoloğuna da gidip ruhsal gelişimlerini

takip etmelidir.

Gelişim uzmanı sorunu

Anne-babalar bir şeyden şüphe ederse, çocuğun doktoruna sorar. Eğer doktor, “Daha erken, merak etmeyin konuşur, benim başka bir hastam dört yaşında konuştu” gibi bir açıklama yaparsa, ebeveyn uzmana gitme işini daha da geciktirebilir.

Fakat çocuk doktorları, çocuk psikolojisi ve gelişimi uzmanı olmadığı için bu konuda anne-babayı doğru yönlendiremez. Aynı şekilde bir psikolog da çocuk hastalıkları konusunda ebeveynleri doğru yönlendiremez.

Her alan ayrı bir eğitim ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle her konuda uzmanına danışmak lazım.

Kendi yarattığı dilde iletişim

Konuşma gecikmesinin en belirgin özelliğiyse çocuğun kendi yarattığı bir dilde iletişim kurduğunu düşünmesidir. Gerçekten de çocuk, anne-babası gibi yakın çevresine bu dilde basit ihtiyaçlarını anlatabilir. Fakat yakın çevresi dışındaki kişiler onun çıkardığı bu sesleri ve değişik heceleri anlayamaz. Minik daha fazla beden dilini kullanır. Ebeveynlerini elinden çekiştirerek odadan odaya götürür ve istediği şeylere işaret eder.

İlk zamanlar anne-baba, çocuğunun dilinden anladığı için konuşma gecikmesini bir sorun olarak görmeyebilir. Daha doğrusu, bu durumu fark etmeyebilir. Genelde ailenin çevresindeki kişiler; “Endişe etme, biraz daha büyüsün, konuşur” diyerek onları yanlış yönlendirir. Bu nedenle anne-babalar konuşma gecikmesi gibi ciddi bir durumda çocuklarını uzmana götürmeyi ihmal ederler.

Otizm belirtisi olabilir

Konuşma gecikmesi kendi başına bir gecikme ya da gelişim geriliğinin bir belirtisi de olabilir. Örneğin; sosyal gelişim alanında ve iletişim becerilerinde eksiklik yaşanabilir. Arkadaşlarıyla oynamayı tercih etmeyebilir.

Bu durum, aynı zamanda, Asperger Sendromu ve otizm gibi ciddi bir psikiyatrik bozukluğun belirtisi de olabilir. Bu bozuklukların erken teşhis edilmesi ve iyileştirilmeye başlanması, tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.