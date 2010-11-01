Küçük çocuklar dizilerde oynatılmamalı!

Çocukların dizilerde oynatılması bir çocuk istismardır!

Çocuk istismarı sadece çocukların cinsel ve fiziksel olarak istismar edilmesi değil, çocukların bir çıkar (reyting, para kazanma, vb.) elde etmek için dizilerde yaşına uygun olmayan rollerde oynatılarak ruh sağlıklarının bozulması da bir çocuk istismarı örneğidir.

Çocuklar dizi setlerinde bir yetişkin gibi çalıştırılıyorlar!

Birçok dizide çocuklar rolleri bir defalık kısa ve doğal figüran rollerde değil, düzenli çalışmayı gerektiren başroller oynatılıyor. Bu düzenli olarak bir yetişkin gibi çocukların çalıştırılması demektir. Çocukların belli bir yaş altında çalıştırılması kanunen yasakken 4 yaş gibi küçük çocukların bile dizilerde çalıştırılmasına nasıl izin veriliyor bunu sorgulamak gerekiyor. Bu durumda dizi yetkilileri de, çocukların aileleri de kanuni bir suç işlemiş oluyor ama cezalandırılmıyorlar. Tabi bu dizileri izleyerek reytinglerini artırdığımız için biz de bu suça ortak oluyoruz. Çocukların figüran oyuncu olarak birkaç defa, yaşına uygun doğal sahnelerde oynaması çocuğun gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkilemeyecektir. Fakat düzenli olarak çocukların dizilerde kendi yaşlarına uygun olmayan sahnelerde oynaması çocukların yaşamında köklü değişikliklere neden olacağından çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyecektir.

Düzenli roller çocukların gelişimlerini olumsuz etkiliyor!

Öncelikle çocukların düzenli bir rollerde oynaması tüm hayatları değiştiriyor. Çünkü bir çocuğun role hazırlanması, çekimlerin defalarca tekrarlanması çocuktan beklenmeyecek bir enerji, emek ve zaman istiyor. Dizide oynayan çocuk yeterince uyuyup dinleneceği, yaşıtlarıyla oyun oynayacağı, gelişimini artıracak aktivitelere katılacağı zamanı, rollerinin provası ve çekimlerine ayırmak zorunda kalıyor. Çocukların uyku, yeme alışkanlıkları değişiyor. Dolayısıyla bu çalışma temposu çocuğun doğal gelişim akışına engel olacak ve çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal gelişimini olumsuz etkileyecektir.

Dizi setleri çocuklara uygun değildir!

Bunun yanı sıra çocuklar yaşlarına uygun olmayan set ortamında bulmak zorunda kalıyorlar. Sette çalışanlar argo konuşuyor, birbirlerine bağırıyor, sigara içiyor olabilir. Bu ortam çocuklara olumsuz model olur ve aynı zamanda yetişkinlerin ayni iş stresini çocukta yaşar.

Oyunculuk çocukları okuldan soğutuyor ve davranış problemleri yaratıyor!

Eğer çocuk okula gidiyorsa çocuğun okulda devamsızlık yapmasına, derslere ilgisinin azalmasına ve okuldan soğumasına neden oluyor. Aynı zamanda bu çocuklar okulda daha sadece dizide oynadığı için popüler olabilir ve dizi bitince azalan ilgi çocuğun depresyon yaşamasına neden olacaktır. Aynı zamanda bu geçici şöhret ve yüksek miktarda haçlık çocuğun psikolojik dengesini altüst edecek ve okulda davranış problemleri yaşamasına neden olacaktır. Örneğin arkadaşlarını küçümseme, okul başarısıyla değil, dizideki rolüyle hava atma gibi. Ailesine karşı gelme, alkol ve madde bağımlığı problemleri de ortaya çıkabilir.

Yaşlarına uygun olmayan roller çocuklarda travmaya neden oluyor!

Bunlar sadece çocuğun dizide düzenli bir rolle oynamasının sakıncaları. Rolünün içeriğine göre sakıncalar ikiye katlanıyor. Eğer çocuğun oynayacağı rol aile içi şiddeti içeriyorsa bu çocuğun her rolünde tekrar tekrar travma yaşamasına neden olur. Çünkü çocuklar gerçekle rolleri birbirinden ayırt edemez.

‘’Öyle Bir Geçer Zaman ki’’ adlı dizide ‘’Osman’’ karakterini canlandıran 5,5 yaşındaki Emir Berke Zincidi’ yi bunun en güncel örneği. Emir, bu dizide karışık ve trajik bir aile hikâyesinin oyuncusu. Ailenin sorunları o kadar ağır ki çocuğun buna anlam vermesi çok zor. Bu yaştaki bir çocuğun böyle bir rolle oynayıp da olumsuz etkilenmesini, travma yaşamasını hiç bir şey önleyemez. Dizi setinde pedagog bulunsa da, çocuk sette rol sırasında trajik karmaşaya maruz kaldığından travma yaşayacaktır. Bu dizi yetkilileri çekimlerin ayrı yaptığını, sonra montaj da birleştirildiğini açıklamışlar. Öyle bile olsa çocuk rol için hüngür hüngür ağlatılıyor, çığlık artırılıyor ve setteki karmaşayı gözlüyor. Küçücük bir çocuğun o kadar içtenlikle ağlaması nasıl sağlanıyor bu tartışılır. Ayrıca çocuk kendini dizi de izlediğinde kafası daha da karışacaktır. , “”Lütfen çocuklarınız bu şiddet sahnesini izlemesin” diye uyarı verilen bir sahnede küçücük bir çocuk karaman oluyor. En trajik yanı ise çocuğa bilerek travma yaşatıyoruz.

Travmalar sonrası çocuklarda ruhsal bozukluklar ortaya çıkar!

Travma sonrası bir çocukta çok ciddi semptomlar ve bozukluklar ortaya çıkar. travmatik roller gerçek olmasa da bir çocukta aynı travmalar yaratır. Çünkü soyut düşünce becerisi gelişmemiş ve duygusal gelişimi tamamlanmamış çocuklar iç dünyasında yaşananlara anlam veremezler ve aynı travmaları yaşarlar. Yani çocuklar yalandan rol için travma yaşamazlar. Travma gerçektir ve aynı olumsuzluklara neden olur.

Travmanın etkileri çok erken de gözlenebildiği gibi bazı çocuklarda travmanın semptomları birkaç yıl sonra da ortaya çıkabilir. Çocuğun hayatında her şey yolunda gibi görünürken, birkaç yıl sonra davranış ve psikolojik sorunlar patlak vermeye başlar: altını ıslatma, kabuslar görme, yeme ve uyku düzensizlikleri, dalıp gitmeler, duygulanım bozuklukları, depresyon, içine kapanma, gelişimsel gerilik, obsesyon, post travmatik stres bozuklukları, fobiler, iletişim problemleri gibi bir çok sorun travma sonrası görülmektedir. Yetişkinlikte de kişilik bozuklukları, madde ve alkol bağımlılığı, kaygı bozuklukları, depresif duygu durumu, cinsel bozukluklar gibi birçok sorunlar ortaya çıkabilir.

Küçük çocukların dizilerde oynamasına engel olunmalı!

Bir dizide pedagogun sette olması hiç bir şey değiştirmeyecektir ve bir çözüm değildir. Asıl yapılması gereken pedagogun dizi yetkililerini ve aileyi bu tehlike için uyarması ve dizi yetkililerin de küçük çocukları yaşlarına uygun olmayan rollerde dizide oynatmamasıdır.

Çocuklarımızı dizilerde bu rollerde oynatarak bilerek ateşe atıyor ve ruh sağlıklarıyla oynuyoruz. Lütfen bu dizileri izleyerek bu suça ortak olmayın. Sayın yetkililer çocukların kendi yaşlarına uygun olmayan rollerde oynamasına engel olmak için kanuni düzenlemeleri zaman kaybetmeden yaparak bu suça dur deyin. Eğer kanuni düzenlemeler yapılmazsa sadece bu dizide oynayan çocuklar değil, izleyici çocuklar da bundan çok zarar görecek ve psikolojisi bozuk bir toplumun oluşmasında katkıda bulunacağız.

Çocuklarınızı dizilerde oynatmamanız dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Kurucu, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial ve Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center