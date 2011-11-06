Küçük çocuklar kurban kesimini sahnelerini izlememelidir!

Küçük çocuklar kurban kesimini izlememelidir!

Herkesin kurban bayramını kutlar ve huzurlu ve mutlu bayram geçirmesini diliyorum.

Bayramlar insanların sevdikleriyle bir araya geldikleri çok özel günlerdir. Kurban bayramının almamı çocuklara anlatılmalıdır.

Diğer taraftan yanlış kurban kesimleri, kurbanların acı çekmesi en çok küçük çocukları etkilemektedir.Birçok yazar kişisel olarak kurban kesimini çocukların izlemesinin olumsuz olmadığını belirtmiş. Bu konuda uzman, çocuk psikolojisi uzmanlarıdır. Diğer alanlarda uzmanlar bu konuda sadece kişisel fikirleri paylaşabilirler.

Bu konuda özellikle vurgulamak istediğim kurban kesiminin her çocuğu aynı derecede etkilememesidir. Her çocuk için kurban kesimini izlemek travmatik olamayabilir. Ama genel olarak kurban kesimi çocukları olumsuz etkileyebilecek acı bir sahnedir.

Din uzmanları çocuk psikolojisi uzmanları değildir ve psikologları bu konuda suçlayamazlar!

Birçok din uzmanı psikologların bu düşüncesinde ön yargılı olduğunu düşünüyor. Hatta bazısı daha da ileri giderek psikologların çocukları dinden soğutma amacında olduğu gibi suçlamalarda bulunmuştur.

Çocuk psikolojisi uzmanları olarak çocuğunuzu kurban kesiminden ya da dinimizden soğutun demiyoruz. Tüm dediğimiz bu sahneyi ayrıntılı izletmeyin. Kurban bayramı sadece kurban kesimi demek değildir. Kurban bayramın diğer özel değerleri de çocuklarla paylaşılabilinir.

Biz çocuk psikolojisi uzmanlarının görevi çocukları olumsuz etkileyebilecek konularda ebeveynleri uyarmaktır. Bu uyarıyı ciddiye alıp almamak herkesin şahsi kararıdır ve buna da kimse müdahale edemez. Fakat çocuğun psikolojisi konusunda otorite din uzmanı değil, çocuk psikolojisi uzmanlarıdır.

Çocuk psikolojisi uzmanları aileleri bu konuda uyardılar diye hiçbir din uzmanının psikologları ön yargılı olmakla veya çocukları dinden soğutmaya çalışmakla suçlamaya hakkı yoktur. Herkes kendi alanında konuşsun lütfen. Din uzmanı psikolog, psikolog da din uzmanı olamaz.

Kurban kesiminde küçük çocuklar bulunmamalı!

Kurban kesimini izlemleri konusundaki uzman görüşlerimizi tekrarlıyorum. “Özellikle küçük çocukların kurban kesimini izlemesi çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebilir”

Küçük çocukların kurban kesimine anlam vermesi çok zordur. Hem de o canlı sevdikleri kişiler tarafından babası, dedesi, amcası tarafından öldürülür. Çocuklar hayvanları çok severler. Eve gelen kurban onlar için bir mutluluk kaynağıdır ve heyecanla kurbanı görmeye giderler ve severler. Bu sırada çocuk kurbanla birkaç dakika bile olsa duygusal bir bağ kurar ve onu kaybetmek istemez. Eğer çocukta ölüm kavramı varsa kurbanın öldürüleceğini bilmek çocuk için çok üzücüdür. Ölüm kavramı gelişmemiş çocuklar için kurbanın evden yok olmasına anlam vermek daha zordur. Kurbanın sevdikten sonra ortadan kaybolmasına bir anlam veremeyen bir çocuk için, kurbanın kesilmesini izlemek üzücü bir durumdur.

Bu konuda çocukların yaşı belirleyicidir. Çok küçük yaşlardaki çocukların bu acı sahneleri görmesinin bir anlamı yoktur. Çocuklar biraz daha büyüdüğünde bu sahneleri izlemeye hazır olacaktır.

Çocuklarınıza olumsuz kurban kesimi sahneleri izletmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi, Aile ve Çift Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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