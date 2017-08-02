Kum ve su çocukların gelişimini hızlandırır

Bu sıcak yaz aylarında birçok aile şu anda tatilde ya da gitme planı yapıyor. Tatil deyince akla ilk deniz, kum ve plaj geliyor... Peki, çocukların kum ve suyla oynamalarının onların gelişimini hızlandırdığını biliyor musunuz? Çocuklar denizde, temiz havada yorulmadan, sıkılmadan kum ve suyla saatlerce oynayabilirler. Onların sabah ve öğle uykusundan sonra iki defa birkaç saatlerini deniz kenarında geçirmesi gelişiminde büyük fark yaratır. Özellikle gelişiminde gerilik olan çocukların ailelerine önerdiğim şey; mümkünse üç ay yaz tatilini yazlık bir yerde geçirmeleri... Çünkü çocukların tüm kasları kum ve suyla oynarken çalışıyor. Minikler kum ve suda oyuncaklarıyla sıkılmadan uzun süre oynayarak, birçok beceriyi geliştirme şansı ediniyor. Bunun dışında vücut sistemleri rahatça çalışıyor. Güneşten D vitaminini alıyor, daha iştahlı oluyor ve daha rahat uyuyor. Ayrıca tüm günü çok daha verimli geçiriyor.

İzin verin!

Diğer taraftan bunun öneminin farkında olmayan anneler, çocuklarının denizde özgürce oynamasına izin vermiyor. Tatilde, plajdaki ailelerin korumacı yaklaşımları dikkatimi çekti. Çocuklar kumla ve suyla oynamaktan çok mutluyken, anneler babalara göre daha korumacı ve stresliydi. Çocuklarının üzerinin kirlenmesinden ya da yeni giydirdikleri kıyafetin ıslanmasından yakınıyordu. Yani çocuğun istediği gibi özgürce oynamasına ve ıslanmasına izin vermiyorlardı. Tabii ki tüm anneler böyle davranmıyor. Ama tatil için geldikleri denizde bile bu şekilde korumacı olmaları, hem çocuk hem de anne için olumlu bir şey değil. Çünkü bu tatil sadece çocuğun değil, annenin de...

Anne de tatil yapsın!

Babalar tatilde anneler kadar korumacı ve stresli davranmıyor. Annelerin de tatili

yaşamalarını öneriyorum. Çünkü evin tüm sorumlulukları derken, anneler kendilerine

zaman ayırmayı unutuyorlar. Eğer anne kendine zaman ayırıp kendini mutlu etmezse, çocuğunu da mutlu edemez. Minikler annesinin stresini hisseder ve hırçın davranır.

Önlem alın!

Öncelikle tatilde çocuğunuza güneş kremi sürün, şapkasını takın ve tehlikeli alanlardan uzak durduğuna emin olun. Eğer tüm önlemler alındıysa daha fazla korumacı olmanıza gerek yok. Çocuğun kendi başına oyun oynamasına müdahale etmeyin. Tabii ki kumla, suyla oynayacak ve acıktığını pek hissetmeyecek. Bırakın doya doya oynasın. Akşam rahat uyur. Ayrıca bu doğal bir terapidir.

Hangi oyuncakları götürmelisiniz?

Çocuklar için kum tepsisi terapi geliştirilmiştir. Kum oyunları, çocuklara psikolojik destek olmak için kullanılır. Çünkü minikler kumu severler ve yaratıcı bir şekilde oynarlar. Doğal terapi etkisi yaratmak için yanınızda oyuncak çantası taşıyabilirsiniz. İçine hayvanlar, dinozorlar ve bebekler koyabilirsiniz. Böylece çocuk daha yaratıcı şekilde oynayacak ve bu oyun, miniklerde oyun terapisi etkisi yaratacaktır.

