Kurban kesim alanlarından küçük çocukları uzak tutun!

Sevgili Anne Babalar,

Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bu güzel kurban bayramında dikkat edilmesi gereken en önemli konu küçük çocukların kurban kesim sahnelerine maruz bırakılmamasıdır.

Soyut düşünce döneminde olmayan, kurban kesmenin dini anlamını anlayamayan küçük çocuklar için sevdiği bir hayvanın sevdiği bir insan tarafından kesilmesine şahit olması her çocukta farklı etkiler yaratsa da travmatik bir durumdur.

Küçük çocuklar somut düşünürler ve kurbanın dini anlamını anlayamazlar. Kurbanın dini anlamını anlayan büyük çocuklar içinde bu durum olumsuzluk yaratabilir. Bazen bir yetişkinin bile dayanamadığı sahnelere bir çocuğun etkilenmesi mümkün değildir. Fakat bu etki her çocuk için farklılık gösterebilir. Travmanın direk etkisini yaşarken başka bir çocuk daha hafif etkilenebilir. Örneğin sadece kırmızı et yemek istemez bir süre. Bu nedenle özellikle küçük çocukların kurban kesim alanlarından uzak durması gerekiyor. Özellikle kesim alanları çocuk için daha da dehşet vericidir çünkü sırayla kesimler yapılır. Bütün kesimlere şahit olur. Kesim yapılırken hayvanın can çekiştirmesi, çektiği acı, bağırması, kesim anı hepsi kafasında silinmeyen kareler olarak kalır.

Çocuğunuza yapacağınız en büyük iyilik bu sahneleri görmesine engel olmanızdır. Mümkün olduğunca da çocuğunuzun evinize getirdiğiniz kurbanlık hayvanla ilişki kurup bağlanmasına fırsat vermemizdir. Eğer bağlanırsa o sahneyi görmese bile o sevdiği hayvanın öldüğünü bilmek çocuğunuzu üzecektir.

Çocuğunuzu özellikle kurban bayramının birinci günü tek başına dışarıya göndermeyin. Ne kadar yasaklansa da sokaklarda kurban kesimleri yapılmaktadır. Çocuğunuz arkadaşlarıyla oynarken bu sahneleri görebilir. Eğer kurban kesimine çocuğunuzla birlikte gitmek zorunda kalırsanız çocuğunuzun o sahneyi görmesini engelleyin. O anda çocuğu o alandan uzaklaştırın.

Kurban bayramın diğer güzelliklerini yaşatmaya devam edin. Özellikle çocuklarınıza bayramlaşmanın anlamını anlatabilir ve bayramlaşmayı öğretebilirsiniz.

Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle,



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com