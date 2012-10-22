Kurban kesiminde küçük çocuklar bulunmamalı!

Sevgili Anne Babalar,

Herkesin kurban bayramını kutlar, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum.



Çocuklarınıza Kurban Bayramının anlamını öğretin!

Bayramlar insanların sevdikleriyle bir araya geldikleri çok özel günlerdir. Bu günleri sevdiklerimizle geçirirken çocuklarınıza Kurban Bayramının anlamın anlatmalısınız. Bayramda bayramlaşmak nedir, büyüklerimizi neden ziyaret ederiz, bayram haflığı vb. konular çocuklara öğretilmelidir.

Küçük çocuklar kurban kesimini izlememelidir!



Diğer taraftan yanlış kurban kesimleri, kurbanlıkların çocuklarının gözlerinin önünde acı çekmesi küçük çocukları olumsuz etkileyebilir.

Bu konuda özellikle vurgulamak istediğim kurban kesiminin her çocuğu aynı derecede etkilememesidir. Her çocuk için kurban kesimini izlemek travmatik olamayabilir. Ama genel olarak kurban kesimi çocukları olumsuz etkileyebilecek acı bir sahnedir ve özellikle küçük çocukların bu sahneleri görmemeleri gerekir.

Kurban kesiminde küçük çocuklar bulunmamalı!

Neden özellikle küçük çocukların kurban kesimini izlemesi psikolojilerini olumsuz etkileyebilir? Çünkü küçük çocukların kurban kesimine anlam vermesi çok zorken duygusal bir bağ kurdukları o canlının babası, dedesi, amcası gibi sevdikleri kişiler tarafından tarafından öldürülmesini izlemek daha da acıdır. Çocuklar hayvanları çok sevdikleri için eve gelen kurban onlar için bir mutluluk kaynağıdır ve heyecanla kurbanı görmeye giderler ve onu yakından ilgilenirler. Bu sırada çocuk kurbanla birkaç dakika bile olsa duygusal bir bağ kurar ve onu kaybetmek istemez. Eğer çocukta ölüm kavramı gelişmiş ise kurbanın öldürüleceğini bilmek çocuk için çok üzücüdür. Ölüm kavramı gelişmemiş çocuklar için kurbanın ortadan kaybolmasına anlam vermek daha da zordur.



Kurbanla duygusal bir bağ kuran çocuğun kurbanın ortadan kaybolmasına bir anlam veremiyorken kurbanın kesilmesini şahit olmak daha üzücüdür. Bu nedenle çocukların yaşı , gelişim özellikleri ve duygusal durumları mutlaka dikkate alınmalıdır. Çok küçük, kaygılı, çok duygusal çocukların kurban kesimine şahit olması önlenmelidir. Zaten çok küçük yaşlardaki çocukların bu acı sahneleri görmesinin bir anlamı yoktur. Çocuklar biraz daha büyüdüğünde bu sahneleri izlemeye hazır olacaktır.

Çocuklarınıza olumsuz kurban kesimi sahneleri izletmemeniz dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com