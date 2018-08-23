KURBAN TRAVMASINA DİKKAT

Birlik ve beraberliğin daha fazla hissedildiği bir bayram daha geldi. Bazen bu özel günlerin tatlı telaşından, çocuklarımızı unutabiliyoruz. Minikler, kesilen bir kurbanı görerek, korkabilir.

Tabii ki hepsi aynı şekilde etkilenmez ama özellikle küçük olanların bu tür sahnelerden uzak durması gerekir. Kurban Bayramı programınızı yaparken, çocuğunuzun travma yaşamaması için önlemler almalısınız. Bugünkü yazımda, nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğim...

- Çocuğunuza, yaşına göre Kurban Bayramı’nın anlamını açıklayabilirsiniz. Ancak kurban kesimini anlayacak yaşta değilse, bu konuyu atlayın. Eğer çocuk kurbanlık hayvanla duygusal bir bağ kurduysa, izleyeceği şeyler travmatik olabilir. Ayrıca kesim hakkında yanında ayrıntılı konuşmalar yapmayın. Dinlemek bile, aynı olumsuz etkiyi hissettirebilir.

- Her ne kadar önlemler alınsa ve kurban kesim merkezleri açılsa da, açık alanlarda hâlâ kesim işlemleri yapılıyor. Arabada yolculuk ederken de dikkatli olun çünkü camdan bir şeyler görebilir. Onu yanınızdan ayırmayın, dikkatini başka yöne çekin ve o sahneyi görmesine izin vermeyin.

- Kurbanlığı önceden satın alıp, evcil bir hayvan gibi bahçede beslemeyin. Çocuk, ölümünden dolayı sarsılır ve yas tutar. Sevdiği hayvanı kesen ailesine de öfke duyar.

- Ziyaretler sırasında, akrabalarınız kurban kesimiyle ilgili ayrıntılı konuşmaya başlarsa, çocuğunuzu o ortamdan uzaklaştırın.

- Miniklerin haber bülteni izlemesine izin vermeyin.

- Bütün bu önlemlere rağmen, bir arkadaşı yaşadığı travmayı çocuğunuza anlatabilir. Bu konuda da dikkatli davranının. Böyle bir durum yaşanmışsa, profesyonel destek alabilirsiniz.

- Çocuğunuzla Kurban Bayramı’nın diğer güzelliklerini birlikte yaşamaya özen gösterin. Alışveriş, aile ziyaretleri ve paylaşmak gibi değerleri yaşatmak gerekir. Bayramın anlamını açıklarken, sadece hayvanların kesilmesini değil, dayanışmayı da anlatın. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Şahit olduysa ne yapmalısınız?



Öncelikle çocuğunuzun yaşına dikkat etmelisiniz ve bu durumu onunla konuşarak ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışmalısınız. Tabii ki bir uzman değilsiniz ama onu en iyi siz tanıyorsunuz. Davranışlarını gözlemleyin. Eğer ciddi bir davranış değişikliği ya da olumsuz tavırlar görüyorsanız, profesyonel destek alın.