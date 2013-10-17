Lösemi hastası Melis Akbaş için Okan Bayülgen program yapacak!

Lösemi hastası Melis Akbaş için Okan Bayülgen 17 Ekim gecesi program yapacak!

Sevgili Anne Babalar,

Minik Melis için Türkiye seferber oldu. Sevil ile Bahadır Akbaş’ın kızları, 7 yaşındaki Melis Akbaş’a 4 buçuk yaşındayken lösemi teşhisi kondu. 2.5 yıl süren tedavinin ardından Melis’e bir an önce uygun kemik iliğinin nakledilmesi gerektiği belirlendi.

Geçen sene Gamze Aktaş için kampanyalar başlatılmış ve uygun ilik bulunmuştu. Aynı mutluluğu Melis içinde yaşamayı diliyoruz. Melis’in fazla zamanı kalmadı. Sosyal Medya Melis için seferber oldu.

Melis için daha da fazla insana ulaşabilmek ve Melis gibi ilik nakli ihtiyacı olan hastalara destek olmak ve bu bilinci artırmak için Okan Bayülgen sosyal sorumluluk bilinci ile 17 Ekim Perşembe gecesi saat 23:00’te Melis için program yapacak.

Çıplak Kafa Programında İlik nakli hakkında bilinmesi gereken her şey uzman doktorlar tarafından konuşulacak. Hastalığın psikolojik yönlerini program konuğu olarak canlı yayında değerlendireceğim. Okan Bayülgen ve ekibini bu anlamlı programı yapacakları için tebrik ediyorum. Medyanın özellikle Televizyon programlarının toplumu bilinçlendirmede rolü çok büyüktür. Böyle önemli bir konunun Okan Bayülgen ve konukları tarafından işlenmesi insanları bilinçlendirecek ve bağışta bulunmak için motive edecek. Bu bağışlar ne kadar artarsa Türkiye ve Dünya’da birçok lösemi hastası hayata bağlanacak.

Sağlık Bakanlığı da Melis İçin Devreye girdi!

Aileye Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sahip çıktı. 2 hafta içinde nakil olması gereken Melis’in babası Bahadır Akbaş’ı arayan Müezzinoğlu son durumla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Melis’in doktorlarıyla da görüşen Bakan konuyla ilgili iki danışmanını görevlendirirken, tüm imkanlarını seferber edileceğini ifade etti.

Melis için kan vermeniz yeterli!

Melis’e yardımcı olmak istiyorsanız küçük kıza ilik bulunabilmesi için kan verebilirsiniz. Doku uyarsa ilik donörü olabilirsiniz. İletişim için Melis’in babası Bahadır Akbaş’ın telefon numarası: (0533) 450 86 83

Tüm Kalbimizle Melis'e uygun iliğin bulunmasını diliyoruz.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com