LYS heyecanı kalp krizine neden oldu

Pedagog Sevil Yavuz LYS heyecanı ve stresinin bir genç kızın kalp krizi geçirmesine neden olmasından duyduğu üzüntüyü belirtirken bu sistemin olumsuzlukların da altını çizdi ve daha sağlıklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin geleceğinin bir dizi sınavlarla şekillenmesi ve başarılarını sınavlarla göstermek zorunda olmak sağlıklı bir yöntem mi bu günlerde tekrar tartışmak gerekir. Bildiğiniz gibi Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gençlerimizde yoğun bir kaygı yaratıyor. Fakat sınav stresinin artık gençlerimizin ölümüne sebep olması insanı kahrediyor. LYS sonuçlarının açıklandığı gün duyduğumuz üzücü haber hepimizi derinden üzdü. Zonguldak’ta 18 yaşındaki Nurdan Bakır LYS heyecanına dayanamayıp bu gencecik yaşında hayatını kaybetti. Kızının tercih yapmaya hazırlandığını söyleyen Annesi Yeliz Bakır şu cümleleri söylemiş "Çok istediği hemşirelik bölümünü ilk sıraya, ardından öğretmenliği ikinci sıraya yazacaktı. Heyecan ve sevinç vardı. Ama kalbi dayanamadı." Sevgili kızımız Nurdan’a Allah'tan Rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Sınav sistemi sağlıklı bir yöntem mi?

Sınav sistemini çocukların psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Çocukların tüm başarılarını birkaç saatlik sınavlarda göstermek zorunda olması çocuklarda yoğun baskı yaratıyor. Bu baskı çocuğun hem psikolojisini, hem de sağlığını bozuyor. Çocukların mesleklerini birkaç saatlik sınava göre seçmek zorunda olması gerçekten çok acı. Çocukların psikolojisini ve sağlığını bozmayacak sağlıklı bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. Hem ezberci, hem de sınavların ağırlıkta olduğu bu sistem yıllardır herkes tarafından eleştirilmektedir. Hem öğrenciler hem de veliler bu sistemden mutlu değil. Bir sınava tüm ümitlerin bağlanması ve geleceğinin buna göre şekillenecek olmasından dolayı duyulan heyecan ve kaygı gencecik bir kızımızın kalp krizi geçirmesine neden olması çok acı. Artık yetkililerin bu ezberci ve sınav sistemine dayanan eğitim sistemini tekrar gözden geçirmesi gerekir.

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen, Oyun Terapisti, EMDR Terapisti



SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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www.sevilyavuz.com