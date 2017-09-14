Mavi Balina Ölüm Oyununa Dikkat! Çocuklarınız Evlerinde Güvende Değil!

Sevgili Anne Babalar,

Dünyanın en tehlikeli oyunu olan Blue Whale/Mavi Balina oyunu birçok ölüme neden olmuş sabıkalı bir oyun. Oyunun yapımcısı Philipp Budeikin, yapılan suçlamaları kabul etmişti. 21 yaşındaki Philipp Budeikin, iki ay önce çıkarıldığı mahkemede toplumda ‘temizlik’ yaptığını söyleyerek onları birer biyolojik atık olarak gördüğünü ve kendilerine acı vermelerini istediğini söylemiş. Yurtdışında resmi kayıtlara yansıyan 130 çocuk intiharının bu oyunla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Tabi bu kayıtlara yansıyan rakamdır. Bu sayıya kayıtlara yansımayan çocuk intiharlarını ve psikolojilerini zarar verilen çocukları eklersek tehlikenin boyutlarını tahmin edebiliriz.

Lütfen çocuklarınızı bu oyundan koruyun!

Oyun 50 günde 50 görev içeriyor ve oyunculara kendilerine jilet ve iğneyle zarar vermeleri, korku filmi izlemeleri gibi talimatlar veriliyor. Son görevin ise “öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın” olduğu iddia ediliyor. Oyunun herhangi bir internet sitesi yok, oyuncular oyuna sosyal ağlardan ulaşıyor. Bir virüs aracılığıyla bilgisayardaki kişisel bilgilerin elde edildiği ve oyunculara görevleri yerine getirilmesi için şantaj yapıldığı da iddialar arasında.

Oyun değil, Ölüm oyunu diyebiliriz. Bireyin kendine zarar vermesini isteyen bir oyun kendini kanıtlamak isteyen gençler için çok tehlikeli. Yani çocuklarınız aslında evde güvende değil. Hatta bu tehlike dışarda olmasından daha büyük.

Sorun nerden kaynaklanıyor?

Anne babalar, evdeki bilgisayarın sokaklardan daha güvenliği olduğunu düşünerek çocuklarına sınırsız internet sunuyor, oyun konsolları alıyor. Çocukların odaları teknolojik aletlerle donatılıyor. Çocuk, neredeyse sadece yemek saatinde ailesini görüyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimi azalıyor. Büyüme çağındaki çocuk uzun saatler boyunca bilgisayar başında kaldığında, hayatı sanal yaşıyor ve bir süre sonra bu oyunlarda gerçeklik algısını kaybediyor, adeta hipnoz oluyor.

Ergenlik tüm tehlikelere açık hassas bir dönem!

Ergenlik dönemi çocukların kendini kanıtlamaya çalıştığı bir süreçtir. 9’la 15 yaş aralığında çocuklar daha riskli bir gruptur. Bu yaşlardaki çocuklar, arkadaş edinmek, kendini kanıtlamak uğruna, hayatını tehlikeye atmaya uygun bir yapıdadır. Kaybetmeyi dünyanın sonuymuş gibi algıladıkları bir dönemdir. Oyunun anlatıldığı gibi talimatlar vermesi, çocukların kendilerini kanıtlama ihtiyacı kullanılıyor. Bizler, eskiden savaş oyunları şiddete yönlendiriyor diyorduk. Ama bu oyun direk şiddeti yaşa ve kendini öldür diyor.

Bu diğer oyunlardan çok daha tehlikeli; çocuğu hipnoz edip, kendine zarar vermesini sağlıyor. İdealara göre çocuklara şantajla istediklerini yaptırıyor. Acilen gerekli önlemler alınmalı ve aileler bu konuda uyarılmalı. Anne babalar da çocuklarının oynadığı oyunlara daha fazla dikkat etmeli. Çocuklar hangi siteye giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, yazışıyor kontrol etmeli. Sadece bu oyun değil başka tehlikeler de internette çocukları bekliyor. Bu nedenle anne babalar çok dikkatli olmalı. En önemlisi çocuğunuzla iletişiminiz çok iyi olmalı ki çocuk size başına bir şey geldiğinde açıklayabilsin.

Unutmayın Eğer Evinizde Sınırsız İnternette Çocuğunuzu Bırakıyorsanız Çocuğunuz Güvende Değildir!

Pedagog Sevil Yavuz

Klinik Psikolog, Oyun Terapisti, Akademisyen

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

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