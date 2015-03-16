Moda programları gençleri olumsuz etkiliyor!

Sevil Yavuz Akademi’den Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz son günlerde tartışmalarıyla gündemden düşmeyen ve gençlere olumsuz model olan “Bu Tarz Benim”, “İşte Benim Stilim” gibi moda programları konusunda aileleri uyardı. Şubat ayında Ailemiz Projesi tarafından yapılan ankette de zararlı program olarak seçilen program konusunda ailelerin tepkilerini ortaya koymasının önemini vurguladı.

Teknolojik bir çağda gelişmeleri takip etmekte zorlanırken çocuklarımızı sağlıklı yetişmekte o derece zorlaşıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz sanal bir hayat yaşıyor ve medyadan çok etkileniyor. Özellikle çocuk ve gençlerimizin okuldan geldiği saatlerde yayınlanan Show TV ve TV8’deki moda programları gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Bu programlarda insan ilişkilerinde saygısızlık olmak normalleştiriliyor ve gençlerin dış görünüşe aşırı önem vermelerine teşvik ediyor. Tarz ya da stil olmak adına saygısız davranmak, reyting uğruna sıra dışı giyinmek ve olduğundan farklı olmaya çalışmak gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu tarz programlar konusunda anne babaların dikkatli olması ve yayından kaldırılması için tepkilerini ortaya koyması hem çocuklarımızın sağlığı, hem de toplumsal düzenimiz için çok önemlidir.

Aile psikolojisi ve yapısına önem veren Ailemiz Projesi ( http://www.ailemizprojesi.org ) bu programlar gibi çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen TV Programları konusunda tepki göstererek programların yayından kaldırılması için ailelere rehberlik etmektedir.

Bu amaçla Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi (Ailemiz-P) Üyeleri arasında Şubat ayında yapılan anket sonucunda % 91 oyla TV 8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” programı, en zararlı yayınlar arasında seçilmiştir.

Bu programla ilgili Ailemiz Projesinin ortak görüşleri şu şekilde:

Bu programda bir grup genç kız hem kendi aralarında hem de jüri karşısında saygısızca tartışmalar, çatışmalar ve gergin konuşmalarla kendi tarzlarını ortaya koyuyor.

Bu programı hazırlayan, yayınlayan, emeği geçenlere sormak istiyoruz: Nasıl bir kadın imajı çiziyorsunuz? Genç kızlara ve kız çocuklarına nasıl bir rol model sunuyorsunuz? Reytinglere göre program akışını belirleyen yetkililer bir de sokağa çıksa ebeveynleri, eğitimcileri, psikologları dinlese… Okula gitmeden önce, ödevlerinden çok kıyafetlerini düşünen, alım gücünün ötesinde hevesler dünyasında çıkmaz sokaklara giren gençler kimin ideali? Bu programda, kadın aşağılanıyor, insan onuru ve kadın onuru yaralanıyor!

Ayrıca bu programın aşağıdaki RTÜK ilkelerini de ihlal ettiği belirtiliyor.

Yayın hizmetleri;

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.

- Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.

- Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez.

- Müstehcen olamaz.

-Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.

- Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.

RTÜK ilkeleri ihlal edildiği, kadınlara, aile değerlerimize, çocuk ve gençlerimize yönelik bu olumsuzluklar devam ettiği sürece, programın yayınlandığı kanalı izlemeyecek, bu programa sponsor olan firmaların ürünlerini kullanmayacağız

Bu konuda sizde aynı düşünüyorsanız tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. Ailemiz Projesi sitesinde yer alan dilekçeyi doldurarak aynı anda RTÜK, Program Yapımcısı, TV Kanalı, Sponsor Firmaya tepkinizi iletebilirsiniz http://www.ailemizprojesi.org/iste-benim-stilim/

Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı programlar izlemesi dileğiyle,

UuUzzUzmPedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile psikolojisi Uzmanı

Sevil Yavuz Akademi

www.pedagogsevilyavuz.com