Müjde! Oyuncak Ayı Mazlum toplatılıyor!

Dün Oyuncak Ayı Mazlum hakkında yazdığım yazı üzerine bugünde üretici firmaya Teşekkür yazısı yazmak ve bilmediğimiz bir kaç konu hakkında sizleri bilgilendirmek istedim.

Öncelikle bir uzman olarak bu oyuncağın hangi mantık ve ne amaçla çıkarıldığına inanamadım. Sanki kasti olarak çocukların ruh sağlığını bozmak mı amaçlanmış diye bir sürü fikirler kafamda uçuştu ve hemen anne babaları bu oyuncak hakkında uyaracak bir yazı yazmaya karar verdim. Bu gün ise Birlik Oyuncak’ın Oyuncak Ayı Mazlum ile ilgili kamuoyu duyurusunu okudum ve çok mutlu oldum. Birlik Oyuncaktan bir yetkili ile görüştüm ve öğrendiklerim gerçekten beni şaşırttı. Bazen gerçekten araştırıp, ne olduğunu öğrenmekte fayda var. Her şey göründüğü gibi değil.

Birlik Oyuncak bu konuda yanlış anlatıldığını şu şekilde kanıtlıyor. “Bizim amacımız çocuklar için bir oyuncak üretmek değil, yurt dışında yetişkinlere şaka yapmak için üretilen argo ve küfürlü konuşan Ayıcığın Türkçe versiyonunu üretmekti”. Ben böyle bir şaka oyuncağı gerçek mi diye düşünürken bunun linki de paylaşmışlar.

Yurt dışında Mazlum benzeri Küfür içerikli Ayıcık ürünlerine örnek;

https://www.youtube.com/watch?v=fh6_6rR5VLQ

Evet böyle bir oyuncak ayı varmış. Şaka yapmak adına başka bir yaratıcı şey üretememişler ve bunu akıl etmiş yurt dışındakiler. Birlik Oyuncak’ta bu fikri alıp Türkçe versiyonunu geliştirmiş. Yetişkinler için de olsa çok faydalı bir ürün olmadığını, hatta bunun yetişkinler için şaka oyuncağı olduğunun oyuncağın kutusunda ifade edilmediğini, herkesin çocuklar için bir oyuncak olarak düşüneceğini ve bu oyuncağın yanlış anlaşılacağını gerçekten bilmeyerek piyasa bu oyuncak sürmüşler. Neyse ki vatandaşlarımız ve biz uzmanların duyarlılığı ile böyle bir oyuncağın üretimi ne amaçla olursa olsun hata olduğunu anlayıp üretimi durdurdukları gibi, firma tüm zararı göze alarak satılan ürünleri de geri topluyor.

Önemli olan ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde yapıcı olmamız ve birbirimizi kırmadan destek olmamızdır. Birlik Oyuncak bu konudaki hatasını anlayarak, eleştirileri dikkate alarak üzerine düşen görevi yapmış. Duyarlılığından dolayı Birlik Oyuncak’ a tüm anne babalar ve uzmanlar adına çok teşekkür ederim.

Firma gerçekten samimi şekilde yanlış anlaşıldıklarını ifade etti. Geçekten yurt dışındaki bir çok eğitici oyuncağı da Türkiye kazandırmışlar.

Bunu şu şekilde açıklıyorlar: “Biz birlik oyuncak ailesi olarak özellikle Türkçe içerikli eğitici Oyuncaklarda ilkleri çeken ve bu alanda en çok yatırım yapan firmalardan biriyiz, ve bu alanda çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Bunun dışında, bazen gençleri, yetişkinleri, hobi severleri, koleksiyoncularıda sektörümüz içerisinde hizmet vermekteyiz. Böyle bir yanlış anlaşılmanın bizim itibarımızı zedelemesini istemeyiz”. örnek eğitici oyuncaklardan biri:

Eğitici Vtech Oyuncakları;

https://www.youtube.com/watch?v=AMTEHYqb44w&list=PLjxWLC9n7KlsmS8A7LtyxR6X64_-fwpJ2

Temenimiz söz konusu çocuk olunca hem oyuncak firmaları, hem çizgi film kanalları çocuklara sunulacak her ürünü çocuk psikolojisi uzmanların görüşünü alarak çocuklara sunar. Böylece çocuklarımızın gelişimine ve ruh sağlığına katkı sağlarlar.

Birlik Oyuncak Kamuoyu duyurusu;

Kamuoyuna açıklama:

Son dönemde ‘‘Mazlum Ayıcık’’ ürünü hakkında internet mecralarında yapılan yorum ve eleştirileri titizlikle takip etmekteyiz.

Birlik Oyuncak olarak 35 yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz sektörde; çocuk gelişimini destekleyici ve öğrenmeyi teşvik eden oyuncaklar üretmek en önemli odak noktamız olmuştur.

Ürün gamımız içerisinde çocuklarımızın anlayarak oynayabileceği Türkçe dilinde öğrenimi destekleyen, kültürümüzün çeşitli öğelerini, masallarımızı ve ninnilerimizi anlatan, kendi şarkılarımızı ve türkülerimizi söyleyen birçok eğitici çocuk ve bebek oyuncakları yer almaktadır. Bunlara ek olarak; yetişkinlere yönelik şaka, koleksiyon ve hobi oyuncakları gibi birçok farklı kategoride ürünler de bulunmaktadır. ‘‘Mazlum Ayıcık’’ isimli ürün kültleşmiş filmlerden ve fenomen videolardan derlenen şaka ve eğlence içeriklerinden esinlenerek tasarlanmış olup başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Değerli tüketicilerimizin ilgili ürünün, çocukların gelişim sürecine etkisine yönelik paylaştığı görüş ve eleştiriler doğrultusunda gerekli adımların hızlıca atıldığını bildirmek isteriz. Bu kapsamda Ocak 2017 itibarıyla “Mazlum Ayıcık” adlı ürünün üretimi durdurulmuştur. Bunun yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ilgili bildirimler yapılmış ve ürünlerin geri toplatılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Birlik Oyuncak, üretimine ve ürün seçimine her zaman tüketici yorumlarını önceliğe alarak devam edecektir. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm tüketicilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza kıymetli geri dönüşleri için teşekkür ederiz.

Değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz.

BİRLİK OYUNCAK

http://www.birliktoys.com.tr