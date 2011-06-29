Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) olma sendromu tehlikesi!

Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) Sendromu Tehlikesi !

Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) sendromu çocuğunuzun gelişimini olumsuz etkiler!

Sevgili Anne Babalar,

Parenting Skills & Counseling Center'a gelen çocukların büyük bir kısmı mükemmel ebeveyn sendromu mağdurları diyebilirim. Başka türlü ifade etmek gerekirse anne babalarının mükemmel olma çabaları yüzünden normal kişilik gelişimlerinin engellendiği ve bu nedenle çeşitli davranış problemleri yaşayan çocuklar da diyebiliriz. Daha hamilelik döneminde başlayan mükemmel anne baba olma kaygısı profesyonel destek alınmazsa çocuk büyüyene kadar devam ediyor. Eğer anne veya babada mükemmel anne baba olma endişesinin yanında bir de kaygı bozukluğu varsa bu çocuğun gelişimini daha da olumsuz etkileyecektir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu sendromdan en çok zarar görenler arasında yer alıyor.

0-6 yaş döneminde çocuğun sağlıklı yetişkinler tarafından büyütülmesi çocuğun sağlıklı gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü herşeyin temeli bu yaşlarda atılır ve sonraki yaşlarda gelişim desteklenir. Bebeğin bakımından birinci derecede sorumlu anne babanın sağlıklı olması ve çocuğun gelişimini bu dönemde desteklemesi gerekmektedir. Mükemmel anne baba olma sendromu yaşayan ebeveynler kuşkusuz çok korumacı ve ilgili olacaklarından çocuğu kısıtlayacaklardır.

Aynı zamanda çocuklarının başarılarına takıntılı olduklarından çocuklarının “çocukluklarını” yaşamalarına izin vermek yerine, sürekli daha iyi yapmasını bekleyeceklerdir. Dolayısıyla bu çocuklar kendilerini başarısız, yetersiz hissedecek ve bağımlı bir kişilik geliştirecektir. Bunla birlikte mükkemmel olma endişesi yaşayan anne babaların çocuklarında çok çeşitli psikolojik problemler ve davranış sorunları gözlenebilinir. Ağlama krizleri, inatlaşma, masturbasyon, parmak emme, mükemmelliyetci kişilik, bağımlı kişilik, ayrılma anksiyetesi, performans kaygısı, okul fobisi, konuşma geçikmesi, kekemelik vb. gibi problemler bunlardan sadece bir kaçıdır.

Çoçuğunuzun gelişimi olumsuz etkileyen bu sendromdan nasıl kurtulabilirsiniz bu konuyu açıklamak istiyorum.

Mükemmel ebeveyn sendromundan nasıl kurtulabilirsiniz?

Öncelikle dünyada tek çocuk büyüten anne babanın siz olmadığınızı ve dünyadaki tek çocuğun da sizin çocuğunuz olmadığını hatırlayın. Aynı şekilde zorlu hayat şartlarından geçmek zorunda olan, iyi bir meslek sahibi olarak kendi hayatını kuracak ve hayatla mücadele edecek tek çocuğun da sizin çocuğunuz olmadığını unutmayın. Çocuğunuzun hayatının her anında yanında olup onu koruyamayacağınızı, onun yerine onun görevlerini yapamayacağınızın farkında olmalısınız ve onun tek başına herşeyi başarması için motive etmelisiniz.

Çocuğunuz sizin desteğinizle büyüyecek ama siz onun yerine herşeyi yaparsanız kendi güçsüz ve yetersiz hissedecek. Bu nedenle çocuğunuzu kendi başına birşeyler yapması için yüreklendirin ve beklentilerinizi çok yüksek tutmayın. Çocuğunuzu sınırlamayın ve çevresini özgürce keşfetmesine fırsat verin. Çocuğunuzu daha bebeklikten en iyi yapmaya, hep başarılı olmaya programlamayın. Bu çocukta performans kaygısı yaratır. Çocuğunuzun özgürce oyun oynamasına ve kendine zaman ayırmasına izin verin. Çocuğunuzun kendi seçimlerine saygı duyun ve daha 3 yaşında anaokulunda çeşitli branş dersleriyle baskı altına sokmayın. Bu yaşlarda çocuğunuz oyun oynayarak öğrenir ve akademik beklentiler ilkokulda başlar.

Ayrıca çocuğunuzu, kendi hayatınızda kaçırdığınız fırsatları gerçekleştirebilecek birer küçük siz (anne baba) olarak görmeyin. Çocuğunuzun ayrı bir birey olduğunu ve sizden çok farklı güçlü ve zayıf yönleri olduğunu unutmayın. Kısacası çocuğunuzun kendi doğrularını hatalar yaparak öğreneceğini, sizden ayrı bir birey olduğunu unutmayın ve çocuğunuzun özerkliğine saygı duyun.

Bu kaygıyla başa çıkmak ve çocuğunuzun gelişimini sağlıklı şekilde destekleyebilmek için bir pedagogtan destek alabilirsiniz.

Çocuğunuzu, mükemmel anne baba olma endişesi yaşamadan büyütmeniz dileğiyle...,

Pedagog Psk.Dan. Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile, Evlilik ve Çift Terapisti, Filial Oyun Terapist,

Parenting Skills & Counseling Center

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