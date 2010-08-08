Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) Sendromu ve Nedenleri

Günümüzün en güncel çocuk yetiştirme problemlerinden birisi mükemmel anne baba olmaya çalışmaktır. Bundan yıllar önce ebeveynlerin yaptığı yanlışların başında çocuklarını çok kısıtlaması, fiziksel ve duygusal istismar çeşitleri gibi çok sert cezalandırma uygulamaları geliyordu. Şu günlerde ise bu çizginin diğer ucunda çocuklarının her dedeğini yapan, çocukları için kendini yiyip bitiren, mükemmel anne baba olma çabası içindeki ebeveynler durmaktadır. Tabiki her anne baba çocukları için en iyi yapmaya çalışır. Fakat bu arzu ve kaygı son günlerde çeşitli nedenlerden dolayı abartılarak yaşanıyor ve bu durum çocukların sağlıklı gelişimleri ve psikolojileri için önemli bir engel oluşturuyor. Aklınıza gelen ilk şey acaba bende mükemmel olma sendromu var mı sorusu olabilir. Şimdi size “Mükemmel Anne Baba Olma Çabası” veya “Mükemmel Ebeveyn Sendromu” nedir açıklamak istiyorum.

Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) misiniz? Mükemmel Ebeveyn (Anne Baba) Sendromu Nedir?

Anne babaların çocuklarını yetiştirme konusunda ve anne baba olma sorumlulukları konusunda aşırı kaygı duyması ve bu kaygı ile çocuklarının her dediğini yapma eğilimi içinde olmaları, aynı zamanda çocuklarından yaşından fazla beklentiler içinde (çocuklarının herşeyde mükemmel olmalarını isteme) olduklarından çocuklarına çok yüklenme eğilimi içinde olmaları diye özetleyebiliriz.

Mükemmel Ebeveyn Özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Mükemmel ebeveynler bebeklikten itibaren çocukları için hayatlarını tamamen değiştirirler ve onun ekseninde yaşarlar.

-Çocuklarının ayrı birer birey olduğunu tamamen unuturlar ve çocuklarının büyüdüklerini kabullenmezler.

-Çocuklarıyla aralarında duygusal ba yerine bağımlılık geliştirirler.

-Çocuklarına karşı çok korumacı ve aşırı ilgili olurlar.

-Ellerinden gelse çocukları yerine ağlayacak, çocukları için hayat mücadelesini verecektirler. Gelişimsel dönemlerde yaşadıkları doğal zorlukları çocukları yerine kendileri aşmaya çalışırlar. Bu da çocuğun o dönemi başarılı şekilde geçmesine engel olurlar.

-Çocukları yerine başarı ve gelecek kaygısı yaşarlar ve çocuklarına da bu kaygıyı geçirirler.

-Çocuklarının hep kazanmasını ve başarılı olmasını isterler. Bu nedenle çocuklarında mükemmelliyetçilik gelişir.

-Çocuklarının çok basit olaylardan bile psikolojilerinin bozulacağından kaygılanır ve bu nedenle çocuklarının her dediğini yapma eğilimindedirler. Bu da çocuklarda oto kontrolün gelişmesine engel olur ve displin problemleri yaratır.

-Çocuklarıyla akademik oyunlar oynama eğilimindediler. Oyunlarında kazanma ve kaybetme önemlidir. Çocuk oyundan zevk alamaz ve performans kaygısı yaşar.

“Mükemmel Ebeveyn Olma Sendromu” çok hahifte, çok yoğun da yaşanabilir. Şüphesiz her anne baba da bu saydığım davranışlardan bir kaçı olabilir. Önemli olan bu kaygıyı yoğun yaşamamaktır. Çünkü bu kaygıyı çok yoğun yaşamanız çocuğunuzun sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilir ve çok çeşitli patalojik problemlere neden olabilir. Anne babalar neden mükemmel olma kaygısı yaşıyor ve çocuklarına kurulmuş birer robot gibi yaklaşmayı tercih ediyorlar bu konudan bahsetmek istiyorum.

Mükemmel Ebeveyn Olma Sendromu sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

- Toplumun anne babalara yüklediği sorumluluk ve beklentilerin artması,

-Toplumun çocuğa verdiği değerin, çocuğun psikolojisi ve mutluluğunun öneminin artması,

- Bu nedenle anne babaların disiplin uygulamaları gibi çeşitli basit nedenlerden dolayı çocuklarının psikolojisinin bozulacağı konusunda gereksiz endişe duyması,

-Özellikle çocuğun bakımından sorumlu annenin eğitim düzeyinin ve çalışan anne sayısının artması,

- Eğitim düzeyin artması ile bilinçli anne baba olmaya çalışmak,

- Bu nedenle kitaplar ve interneteki çocuk yetiştirme ile ilgili genel konu ve tavsiyeleri okuyarak, özellikleri ve şartları tamamen farklı olan kendi çocuklarına uygulamaya çalışmak ve çocuk yetiştirme konusunda aşırı endişe duymak,

- Ekonomik hayat şartlarının zorlaşmasıyla ebeveynlerin daha az sayıda çocuk sahibi olma eğilimi ve tüm ilgilerini tek veya iki çocuklarına vermesi,

-Hayat şartlarının zorlaşmasıyla birlikte ebeveynlerin çocuklarının geleceği konusunda özellikle eğitimi ve mesleği için gereğinden fazla endişe duyması ve çocuklarının iyi bir meslek sahibi olabilmesi için çok küçük yaşlarda çocuklarına çok yüklenmeleri,

-Çocukların daha özgür oldukları serbest kırsal hayatın yerinini daha sınırlı kent hayatının alması ve çocukların hayatlarının kısıtlanması ve güvenlik problemlerinin artması,

-Ebeveynlerin geçmişte kendi anne babalarından gördükleri yanlış uygulamaları kendi çocuklarına yapmamak için aşırı anlayışlı olma ve çocuklarının her istediğini yapma,

-Geçmişte kaçırdıkları başarıları yakalama fırsatı olarak çocuklarını görme ve bu nedenle çocuklarından büyük beklentileri olması,

-Çocuklarını adeta kendilerin bir uzantısı, projeleri olarak görme ve onların başarılarını kendi başarıları, başarısızlıklarını ise kendi başarısızlıkları olarak görme,

-Çocuklarının kendilerinden bağımsız ayrı bir birey olduklarını unutma,

- Anne veya babada Kaygı Bozukluğu olması, -Anne veya babanın aşırı koruyucu kişilik yapısına sahip olması,

-Zor sahip olunan bir çocuğa sahip olmak ve vb. gibi nedenler daha da artırılabilinir. Peki mükemmel anne baba olmak sağlıklı mıdır ve bu çocuğu nasıl etkiler konularını “Mükemmel Ebeveyn Sendromu Çocuğunuzun Gelişimini Olumsuz Etkiler!” başlıklı yazımdan okuyabilirsiniz.

Mükemmel anne baba olma endişesine kapılmamanız dileğiyle...,

Pedagog Psk.Dan. Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı,

Filial Oyun Terapist

Parenting Skills & Counseling Center Kurucusu