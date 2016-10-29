Mutlu Nesiller: Travmasız uyku ve yeme düzeni oluşturma semineri

Pedagog & Klinik Psikolog Sevil Yavuz: Bebeklerin uyku ve yeme rutinlerini oluştururken travmatik deneyimler yaşatmamaları gerektiğini aksi halde uyku ve yeme problemlerinin ortaya çıkacağını vurguluyor.

Bebeklerin sağlıklı gelişiminde ihtiyaçlarının düzenli ve tutarlı karşılanması çok önemlidir. Uyku, beslenme, oyun gibi rutinlerin olması bebeklerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Fakat bu rutinleri oluştururken bebeğin psikolojisini de bozmamak gerekir. Çünkü anne babalar en çok uyku ve yeme problemleri konusunda bize başvuruyor.

Bu problemlerin başında da uyku geliyor. Anne babalar ise bu problemleri çözmek için uyku eğitimi almaları gerektiğini düşünmeye başladı. Bunun nedeni ise son yıllardaki uyku eğitimi modasının giderek yayılması, hatta bir uyku eğitimi metodu öğrenerek ya da yurt dışında uykunun önemi üzerine çalışan enstitülerden uykunun önemini vurgulayan eğitim sertifikası alarak kendilerine “uyku danışmanı” adında bir alan yarattıklarını kaygı ile takip ediyoruz.

Bebek psikolojisi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan sadece uyku konusunda aldıkları bu eğitimle bebeklerinin psikolojisini nasıl olumsuz etkilediklerinin farkında da bile değiller. Yakında uyku eğitiminin zararları konusunda bilimsel çalışmalardan derlenen bir kitap çıkacak. O zaman bu konuda ailelerin daha bilinçli davranacaklarını ümit ediyorum.

Psikolojide çeşitli terapi modeli varken ve kişiye özel terapi modeli belirlenirken bebeklerin şartlarından soyutlanarak her bebeğe aynı şekilde muamele edilerek ve ağlatılarak uyku rutini oluşturmaya çalışmak, bunun adına da “uyku eğitimi” demek çok risklidir.

Bir kere çocuğa tuvalet becerisi kazanması için tuvalet eğitimi vermiyoruz ki, “Bebek artık 2 yaşında. Şimdi bebeğin uyuma becerisini kazanma zamanı. Hadi uyku eğitimi verelim” diyelim. Bebek zaten anne karnından itibaren uyuma becerisine sahip olarak doğuyor. Bebeğin bu beceriyi kazanması için eğitim almasına gerek yoktur. Bebek zaten bir eğitim almadan ihtiyacı kadar uyuyacaktır. Çünkü uyumazsa hayatta kalamaz. Burada önemli olan uyku eğitimi değil, uyku rutinin oluşturulmasıdır. Yani “uykunun önemini” tartışmalıyız, “uyku eğitiminin” önemini değil. Kısaca her bebeği aynı kalıba sokarak, travma yaşatarak, ağlatarak uyku rutini oluşturmak şeklinde bir uyku eğitimi gereksizdir.

Önemli olan her bebeğinin fizyolojik özelliklerine göre ihtiyacı olan uykuyu almasıdır. Zaten her bebeğin şartları da farklıdır. Anne babası çok yoğun çalışan bir bebeğin, annesini babasını görmeden sırf uyku saati geldi diye uyuması bebeği daha önemli şey olan anne baba sevgisinden mahrum bırakır. Böyle kritik bir ayrıntıyı psikoloji eğitimine sahip olmayan kişi anlamaz. Biz buna halk arasında “kaş yapıyorum derken göz çıkarmak” diyoruz.

O nedenle bebeğinizin uyku rutinini psikolojisini bozmadan oluşturun ve bu rutinle ilgili sorun yaşarsanız bebek psikolojisinde uzmanlaşmış bir klinik psikologdan destek alın. Klinisyen ailenin tüm şartlarını değerlendirerek uyku probleminin kaynağını bulacaktır.

Aynı şekilde bebeklerde beslenme rutini de çok önemlidir. Bazen anne babalar yemek konusunda çok kaygılı davranıp, “bebeklerinin ağzına kaşığı zorla sokarak” travma yaşatabiliyor. Bu nedenle bebek yemek yemekten soğuyor. Yanlış başlangıç yemek rutininde problemlere neden oluyor. Bu konularda ailelerin bilinçlenmesi çok önemlidir.

Bunun farkında olan ve bu konuya çok önem veren Gymboree Bahçeşehir Kurucusu Sayın Sibel Özkan aileleri bu konularda bilinçlendirmek için beni davet etti. Kendisinin daveti ile 2 Kasım Çarşamba Saat 15:00’te Gymboree Bahçeşehir’de travmasız uyku ve yeme rutini oluşturma konusunda ailelere semineri vereceğim. Bu seminerde öncelikle travmanın ne olduğunu, bebeklerin rutinlerinde ne gibi travmatik deneyimler yaşayabileceklerini, sağlıklı uyku ve yeme düzeni oluşturmanın yollarını anlatacağım.

Çeşitli organizasyonlarla Mutlu Nesiller adlı Projemin bir parçası olan Travmasız Uyku ve Yeme Düzeni Oluşturma seminerlerini vermeye ve aileleri bilinçlendirmeye ve böyle mutlu nesiller yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceğim.

Bebeğinize travmasız uyku ve yeme rutini oluşturmanız dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog & Klinik Psikolog, Akademisyen

Instragram ve Facebook @sevilyavuzofficial

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü ve Kurumsal Danışmanlık

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